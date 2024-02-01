Москва, 1 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Выплаты писательнице Людмиле Улицкой, заявившей о переводе своих гонораров в пользу киевского режима, приостановлены в издательстве АСТ. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе издательства.

Евгения Новоженина/РИА Новости Писательница Людмила Улицкая

Любые выплаты по всем договорам с Улицкой приостановлены «до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», сказали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которых она приняла за представителей руководства Украины, заявила, что гонорары от проданных в России книг переводит в пользу киевского режима. Писательница заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Киеву граждан в случае его захвата. В феврале 2022 года Улицкая выступила против спецоперации России на Украине, после чего уехала в Германию.

Ещё в августе 2023 года Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева лишил писательницу звания почётного профессора. Решение было принято по итогам открытого голосования, в его поддержку высказались 50 участников заседания учёного совета вуза.

Правоохранительным органам следовало бы провести проверку в отношении писательницы Людмилы Улицкой и при наличии оснований признать её иноагентом либо включить в список экстремистов, считает политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.