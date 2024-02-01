Москва, 1 февраля, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Покинувший Россию писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами пожелал ВСУ удачи в контрнаступлении, а России — «размонтирования на части», сообщили 1 февраля в Telegram-канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса).

Кадр из видео

Пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Веллер заверил «Ермака», что выступает на стороне Украины ещё с 2013 года.

«С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Совершенно понятно всем уже, я думаю, что Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно, это всё будет Китай, разумеется», — сказал писатель.

Также Веллер заявил, что Крым, по его убеждению, должен вернуться в состав Украины.

Кроме того, писатель отметил, что его книги всё ещё продаются в России, и выразил надежду, что это не изменится, поскольку в противном случае у него возникнут проблемы с деньгами.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года живущая в Германии писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами заявила, что часть гонораров от проданных в России книг переводит в пользу ВСУ.

Она также сказала, что Украина якобы «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова в случае его захвата всех неугодных Киеву граждан.

В издательстве АСТ 1 февраля сообщили, что после этих заявлений Улицкой выплаты в её адрес приостановлены.