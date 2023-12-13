Москва, 13 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Писатель Борис Акунин, ставший 13 декабря участником очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.

РИА Новости/Владимир Песня Борис Акунин

«Я остро ощущаю опасность, исходящую от Москвы», — заявил он в беседе с представившимися украинским министром культуры Александром Ткаченко пранкерам.

Акунин добавил, что «опасность» можно разрушить только изнутри, через «мозги россиян». Однако писатель в то же время признал, что киевская пропаганда не работает с российской армией. Он также поделился идеей, с которой приходил к членам парламента Евросоюза — организовать программу помощи российским дезертирам.

«Чтобы люди, которые переходят со стороны зла на сторону добра, получали поддержку», — пояснил он свою мысль.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в предыдущем розыгрыше Вована и Лексуса от лица Ткаченко певица Наргиз Закирова призналась, что финансирует ВСУ. Она назвала себя патриоткой США и рассказала о ненависти к России, а также показала новую татуировку с украинским трезубцем на руке и рассказала о планах набить изображение Бандеры, «несмотря на еврейские корни».