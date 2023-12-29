За 2023 год Госдума приняла почти семь сотен законов (если быть точным, то 694), побив таким образом прошлогодний рекорд — тогда депутаты утвердили 653 закона. Но дело не только и не столько в количестве.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди принятых законов каждый четвёртый (то есть всего 172) был социально ориентированным, отметил думский спикер Вячеслав Володин в предновогодней записи в своём Telegram-канале. «Помощь людям, решение социальных вопросов — безусловный приоритет», — подчеркнул Володин и привёл примеры нескольких таких законов, которые заработают уже с 1 января.

Так, с Нового года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% — Госдума таким образом утвердила инициативу президента.

Благодаря новому МРОТ повысится зарплата примерно у 5 млн россиян, отметил Володин. С этого же момента на 7,5% проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров.

«С 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним, — передал суть ещё одного закона Володин. — Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше».

С начала года вступают в силу и уточнённые правила повышения материнского капитала — его смогут получать те, кто был гражданами России на момент рождения ребёнка, но для жителей новых регионов страны сделаны исключения.

Также с 1 января вступят в силу нормы принятого в декабре нового закона о занятости, отметил Володин.

Одно из важных новшеств: службы занятости теперь будут помогать не только нетрудоустроенным, но и тем, кто ищет лучшие условия труда. Особая поддержка будет оказана предпенсионерам, находящимся под риском увольнения работникам и — что крайне актуально — бывшим участникам СВО и членам их семей.

По выходе с новогодних каникул депутаты обещают продолжить генерировать законодательные идеи, концентрируясь на соцзащите, особенно актуальной в нынешние нелёгкие времена.

Пока же, по просьбе ИА Регнум, парламентарии и эксперты поделились мнениями о том, какие решения 2023 года (закреплённые и законами, и почти тысячей президентских указов, и другими важными документами) были, с их точки зрения, наиболее значимыми.

Защитникам России — социальную защиту

Радует то, что за прошлый год депутаты приняли несколько важных решений, которые облегчают положение одной из главных и одновременно наиболее уязвимых категорий общества — тех, кто находился и находится на передовой, и членов их семей.

Так, в 2023 году было распространено право на бесплатную юридическую помощь на граждан России (а также членов их семей), которые принимали участие в боях за свободу Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе до начала СВО — с мая 2014 года. На этот факт в комментарии ИА Регнум обратил внимание советник Комитета семей воинов Отечества (КСВО) по правовым вопросам Евгений Машаров.

Он уточняет, что право на бесплатную юридическую помощь распространено теперь и на призванных по мобилизации, а также на заключивших контракт для участия в СВО.

Выплаты по обязательному государственному страхованию распространили на фактических воспитателей военнослужащих, погибших в период с 11 августа 2020 года, отметил собеседник.

Не менее важным он считает принятие решения о компенсации военной пенсии мобилизованным и контрактникам в размере 100%, указал Машаров.

Ещё одно имеющее отношение к печальным поводам, но крайне важное решение: срок признания бойца умершим (а не пропавшим без вести) сокращен с года до шести месяцев. Это значит, что через полгода родственники предположительно погибшего участника СВО смогут получать все полагающиеся льготы и выплаты.

Образование больше не услуга

Кроме того, были приняты значимые решения, которые касаются образования, отметил Машаров. Так, у детей погибших участников СВО появилось право на зачисление в детсады и школы без очереди.

За год были исправлены некоторые пробелы, которые затрагивали интересы участников спецоперации, отметила в комментарии ИА Регнум первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Например, детки мобилизованных имеют право на зачисление в детсады и школы вне очереди, а дети погибших были случайно забыты, и эту несправедливость устранили», — подчеркнула депутат.

В целом, многое было сделано для того, чтобы создать в России, и в том числе на освобождённых новых территориях, единое образовательное пространство с едиными школьными программами, отмечает Лантратова.

До сих пор учебник в стране мог написать любой человек, не имея педагогического образования и вкладывая в него любую идеологию, замечает Лантратова. Главное было, чтобы учебник соответствовал ГОСТам. Теперь Минпросвещения несёт ответственность за всё, что происходит в школе, в том числе за качество учебников и за их содержание.

Также в школьной программе появилось понятие закреплённого предмета, который школа не может убрать из программы. «Например, убрать русский язык, оставив только иностранный, — уточняет Лантратова. — Такие прецеденты были».

«Мы ушли от понятия «услуга» в законе об образовании, вернули школе воспитательную функцию, — делится Лантратова. — Мы приняли важнейший законопроект о едином образовательном пространстве. Он необыкновенно важный, хотя результат его принятия мы увидим только через несколько лет».

Территория экономической свободы в Донбассе и Новороссии

Многое было сделано и для того, чтобы облегчить восстановление мирной жизни на освобождённых территориях, в том числе и для восстановления их экономики, сказал ИА Регнум глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Из всего множества прошедших через комитет законопроектов, касающихся российской экономики в целом, депутат выделяет тот блок, который относится к свободной экономической зоне (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Программа рассчитана на срок до 2050 года.

По словам главы комитета, речь про уникальное сочетание стандартных льгот — обнулённый федеральный налог на прибыль, ставка страховых взносов в пределах 7,6%, ряд льгот по земельному налогу.

Они дополняются обнулением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и нулевым акцизом на жидкую сталь: новые регионы обладают развитой металлургической и угольной промышленностью. Как результат, уже около 60 резидентов с инвестициями примерно в 40 млрд рублей зарегистрированы в этой СЭЗ, а поступление налогов из неё, как отмечал в ходе прямой линии президент Владимир Путин, превысило 170 млрд рублей.

Заслон от «недрузей»

Ещё одно важное направление работы законодателей, правительства и президента — меры по охране экономики от внешних посягательств (напомним о принятом под конец года 12-м пакете санкций ЕС и о попытках пиратских захватов замороженных активов России). На это ИА Регнум указала специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Парламентарии, глава государства и исполнительная власть совместно поддержали право российских инвесторов блокировать активы инвесторов из недружественных стран.

Такие законы, как запрет вывоза из России средств, которые принадлежат этим «недружественным инвесторам», и последующая передача их в активы госуправления страны — это стратегически важные аспекты для экономической безопасности страны, подчёркивает эксперт.

Соответствующие президентские указы не позволяют недружественным странам использовать замороженные российские активы — как суверенные, так и активы российских юрлиц, пустить в расход, реализовав в своих целях, в том числе против интересов самой России.

«Это противовес издержкам, созданным действиями США и их союзников», — подчёркивает юрист.

Активы, которые ранее принадлежали «недружественным инвесторам», а сейчас находятся под российской юрисдикцией, переданы в Росимущество и уже там будут использоваться. Наглядные примеры — аэропорт Пулково и заводы «Балтики», отмечает эксперт.

Предупреждаем бывших партнёров

Одновременно с укреплением экономической обороны в течение года создавалась база для усиления армии. И одновременно — благодаря решениям законодателей — Россия получила свободу от формальных международных обязательств, которые давно игнорировали наши бывшие западные партнёры.

Вступление в силу указа главы государства, согласно которому численность вооружённых сил увеличивается до 2 млн 39 тыс. человек, пожалуй, стало важнейшим формальным правовым актом 2023 года с точки зрения укрепления обороноспособности страны.

Такой оценкой делится военный обозреватель Виктор Литовкин. Этим указом также было увеличено число собственно военнослужащих: до 1 млн 150 тыс. человек, отмечает собеседник ИА Регнум. А в перспективе эта цифра должна вырасти до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — почти до 700 тыс. человек.

Также в 2023 году был окончательно денонсирован Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия была вынуждена приостановить ещё в 2007 году. Наша страна подписала этот документ — один из важнейших с точки зрения военной безопасности в Европе — в 1999 году, тогда как страны НАТО его так и не ратифицировали.

От имени рекордно большого в истории Госдумы числа депутатов — 438 — был внесён отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В соглашение в разное время вошли 187 государств, ратифицировали 178. Однако несколько стран, включая США, так этого и не сделали. Как уточнил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия не планирует возобновлять испытания, но намерена быть на равных со Штатами.

Было приостановлено действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Подписанный в 2010 году Россией и США и рассчитанный почти на 11 лет в 2021-м он был продлён ещё на пять лет. Его актуальность сохраняется.

Однако с введением против нашей страны режима односторонних санкций Запада в 2022 году США стали фактически препятствовать исполнению договора в части, гарантирующей интересы России.

«Мы продолжаем оставаться в этом договоре,— отмечает Литовкин. — Предупреждаем партнёра об испытательных пусках наших ракет, чтобы он не принял их за боевые. И они тоже это делают, хотя после нашего решения также приостановили участие в ДСНВ».

Законодатели и эксперты отмечают, что многие важные юридические инициативы, возникшие в 2023 году, пока ещё ждут реализации. Собеседник отмечает, что новый, 2024 год придаст ещё больше уверенности в завтрашнем дне всем россиянам, добавит гордости за свою страну — как благодаря независимой политике в мире и внутри страны, так и благодаря укреплению армии.

При этом в первую очередь новые меры поддержки должны будут коснуться наиболее уязвимых граждан — несовершеннолетних, пенсионеров, а также тех, кто с оружием в руках встал на защиту жизненно важных интересов страны, и их родных.