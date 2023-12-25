Путин ограничил выплаты маткапитала россиянами на момент рождения ребёнка
Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам при рождении ребёнка
Москва, 25 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Соответствующий документ 25 декабря опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению.
При этом жителям новых регионов материнский капитал выплатят независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.
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