Москва, 25 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Соответствующий документ 25 декабря опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению.

При этом жителям новых регионов материнский капитал выплатят независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

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