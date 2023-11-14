В планах Еврокомиссии на 15 ноября — представить на утверждение Евросовета конкретный список «наказаний» России для уже двенадцатого по счёту пакета санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM

О содержимом пакета 13 ноября высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Помимо традиционных персональных санкций это «экспортные ограничения, которые коснутся, в том числе, алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, чтобы снизить доходы России от продажи нефти». Также будут согласованы некие способы борьбы с обходом ранее введённых санкций.

Несколько большими подробностями чуть ранее поделились анонимные источники Bloomberg. С их слов, в 12-й пакет войдут более 100 российских граждан и 40 компаний. Рассматривается возможность введения санкций на 5 млрд евро, или 5,3 млрд долларов. Двенадцатый пакет должен затронуть экспорт сварочного оборудования, химикатов и неких неназванных «технологий, используемых в военных целях».

Евросоюз также готов ввести лицензионные запреты на программное обеспечение для России. Источники Bloomberg также упомянули ограничение импорта «небольшого количества обработанных металлов, алюминиевых изделий, стройматериалов, товаров транспортного назначения» и всё тех же алмазов.

По словам Борреля, ведётся уточнение последних подробностей, то есть фактически антироссийские меры уже утрясли.

Но отметим, что ещё в минувшую среду главы МИД «Большой семёрки» (в которую входят ведущие страны ЕС — Германия, Франция и Италия) признали, что G7 не смогла согласовать санкции против импорта алмазов из России.

В Антверпене сомневаются

«Алмазная» часть санкций из 12-го пакета, очевидно, работать не будет по нескольким причинам, пояснил ИА Регнум геммолог, оценщик бриллиантов Высшего совета по бриллиантам Антверпена (HRD) Максим Шатилов.

«Во-первых, невозможно определить происхождение бриллианта после того, как он огранён», — рассказывает эксперт. — Чтобы придумать такие технологии, надо обратиться к специалистам. Это займёт время, возможно, годы. Возникает очевидный вопрос. Во всяком случае HRD — самое большое в мире научное учреждение по бриллиантоведению — пока не получало такого заказа.

Вторая причина — предприятия по огранке в существенной степени сосредоточены в Индии, где ею занимаются сотни полукустарных предприятий, напомнил Шатилов. Учитывая фактическую невозможность выявлять происхождение драгоценных камней, несложно понять, что остановить этот бизнес не получится.

«Кроме того, в Антверпене оптовая торговля алмазами сосредоточена в руках компаний, в которых ключевую роль играют этнические индийцы и евреи. «Неужели индус-коммерсант пойдёт против интересов своих родственников, которые женаты на его сестрах? А евреи всегда вместо конфликта находят компромисс, находят схему. Лучше договориться и заплатить. Затрагивать интересы евреев сейчас, во время событий в Газе?» — рассуждает Шатилов.

Нельзя также забывать, что 8% ВНП Бельгии связаны с торговлей бриллиантами. Да, «Картье» и «Тиффани» не берут русские бриллианты, но доля их покупок — гораздо меньше одного процента. Так что от российских алмазов европейские потребители отказываться не будут.

У Европы остались резервы для создания проблем

Но считать очередную санкционную инициативу чем-то незначительным не следует, сказал ИА Регнум заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. От расширения чёрного списка российских граждан вряд ли стоит ожидать каких-то чувствительных «сюрпризов» — санкционная кампания дошла до ограничений против видных отечественных блогеров.

Но определённые, ранее установленные экономические препоны «действительно приносят проблемы», признаёт эксперт. Например, логистические сложности в железнодорожных поставках в Россию, которые, в частности, этим летом привели к росту цен на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Поясним: грузы, которые раньше шли в западном направлении, стали отправляться на юг, в том числе через Новороссийск. А это нагрузило железные дороги, которые и так были загружены, поскольку летом спрос на нефтепродукты кратно вырастает в южных регионах, куда люди всё чаще ездят на своём личном транспорте.

Все новые пакеты преследуют лишь одну цель — ужесточить контроль за соблюдением ранее введённых ограничений, наподобие вышеупомянутого, отмечает Фролов.

Нефтяной ограничитель

Главным же ограничителем для будущего санкционного «креатива» остаются опасения европейцев по поводу того, что антироссийская кампания ударит по экономикам ЕС.

Главный вопрос — готовы ли Евросоюз и США к дефициту нефти, отмечает Фролов. По его мнению, не готовы. «И это не фигура речи, это конкретный страх перед дефицитом, который подвигнул их придумать систему предельных цен на рынке, которая позволила сохранить услуги по морской перевозке российской нефти за западными компаниями», — добавил эксперт.

В Брюсселе всерьёз опасаются, что часть российской нефти просто исчезнет с рынка, а заместить её будет нечем. Россия — крупный игрок, а избытка предложения нефти в ближайшее время не наблюдается, несмотря на словесные интервенции в последние две недели о том, что якобы будет избыток предложения, и цены резко снизятся.

На самом деле для удешевления нефти сейчас нет никаких оснований, полагает Фролов. И новые санкции против России, которые действительно ограничат поставки углеводородного сырья, — это будущий ущерб объёмам предложения, на что мировой рынок может ответить грандиозным ростом цен.

«На Западе готовы покупать нефть по 120–130 долларов? А по 150?» — задаётся вопросом Фролов. Грядущие выборы в США, на которых вопрос о ценах на бензоколонках будет едва ли не самым болезненным, — хороший довод против новых попыток «создать проблемы России». Тот же довод работает и для Европы, в том числе для бизнеса Старого Света.

Поэтому основная цель 12-го пакета санкций ЕС против России — это, скорее всего, попытка усилить давление на европейские компании, которые вполне закономерно пытаются обходить санкционные препятствия. «Наказали массу компаний в Европе, которые с Россией сотрудничали, и будут создавать сложности, но полностью перекрыть каналы поставок не смогут», — рассуждает Фролов.

Россия же будет продолжать выстраивать альтернативные маршруты поставок своих энергоресурсов, в том числе выстраивать альтернативную экосистему морских перевозок нефти.

И сейчас нет никаких признаков, что лидеры Евросоюза выработали некий принципиально новый механизм, который позволил бы добиться того, чего европейские политики не смогли добиться до сих пор: заставить участников мировых рынков следовать их антироссийской линии, отмечает профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Санкции как стимул

С другой стороны, для России даже полезно сохранение жёсткого режима Запада в отношении её экономики. «Самое плохое — если бы они сейчас начали смягчать риторику, завуалированно намекать на прекращение конфронтации в неопределённом будущем», — рассуждает Фролов.

Это заставило бы расслабиться очень многих «топовых» чиновников в России. Руководители многих ключевых компаний прекратили бы заниматься импортозамещением, реинжинирингом, не торопились бы выполнять приказ — «А вдруг его отменят? Может, сейчас всё прекратится и будет по-старому?».

«Не будет по-старому. На третий год должно в конечном итоге «щёлкнуть», что это надолго», — отмечает собеседник. Ещё лет пятнадцать назад зашла речь о реинжиниринге — «когда измеряем деталь иностранного агрегата, определяем материалы, прочие массогабаритные свойства и делаем такую же», а дальше делаем уже целый агрегат аналогичного (и в дальнейшем лучшего) качества.

Примеров такой практики в мире достаточно. А сохранение Западом санкционной политики в отношении России не оставляет иллюзий относительно того, что стране, сохраняя свои позиции на мировых сырьевых рынках, жизненно необходимо укреплять технологический суверенитет.