Госдума в первом чтении и единогласно утвердила законопроект, в котором идёт речь об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Иван Шилов ИА Регнум

Если документ примут, то Россия де-факто покинет это международное соглашение, которое наша страна подписала ещё в 1996-м (сразу после принятия договора на Генассамблее ООН), а ратифицировала в 2000 году.

Законопроект проходит через Госдуму очень быстро: первое чтение состоялось 17 октября, второе намечено на 18-е, третье — на 19-е.

Что такое ДВЗЯИ и почему он не работает

Договор, как следует из его названия, запрещает ядерные испытания в военных или мирных целях. Сейчас под документом стоят подписи 187 из 193 стран — членов ООН. Ратифицировали соглашение, то есть придали ему у себя законную силу, 178 государств мира.

У ДВЗЯИ довольно долгая — ещё с начала холодной войны — предыстория.

В 1950-е годы атомная гонка Соединённых Штатов и Советского Союза заставила ученых и общественность задуматься о последствиях накопления ядерных арсеналов и проведения взрывов. В 1958-м в Швейцарии начались переговоры между СССР, США и Великобританией. В 1963 году эти государства в Москве подписали Договор о запрещении испытаний атомного оружия в трех средах: атмосфере, космическом пространстве и под водой.

«Московский договор» не ограничил подземные взрывы, поэтому в 1996 году на сессии ГА ООН и был принят документ, запрещающий «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв». Казалось бы, этот шаг решил один из ключевых вопросов глобальной безопасности.

На бумаге все выглядит гладко: страны прониклись степенью опасности «немирного атома» и не желают проводить испытания вооружений, способных привести планету к третьей (и, вероятно, последней в истории человечества) мировой войне.

Но есть нюансы, из-за которых шансы на реальный «всеобъемлющий запрет» выглядят весьма скромными. Из-за политических мотивов отдельных стран ДВЗЯИ так и не стал действующим механизмом.

В ДВЗЯИ не входят Индия, КНДР и Пакистан (договор не подписавшие), а также США, Китай, Египет, Израиль и Иран (ДВЗЯИ не ратифицировавшие).

Главное: Вашингтон, обладающий огромным ядерным арсеналом, не пожелал ратифицировать ДВЗЯИ почти за 30 лет с момента его открытия для подписания и перспективы, что Конгресс США одобрит Договор, не просматривались. Об этом недавно напомнил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Тогда президент отметил, что Москва может повести себя зеркально и отозвать свою ратификацию. Предложение Путина было поддержано законодателями.

США требуют от других того, что не выполняют сами

Вашингтон призывает Москву не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, якобы это «поставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний». Об этом заявлял постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер.

О попытках вмешательства Вашингтона говорил и спикер Думы Вячеслав Володин. На пленарном заседании палаты он сообщил, что Соединённые Штаты в лице своего постпреда при ООН обратились к российским депутатам с призывом не принимать законопроект.

«Тут, конечно, подкупает цинизм американцев, которые говорят, что всячески поддерживают ДВЗЯИ, но при этом даже не пытаются его, собственно, ратифицировать и хоть что-нибудь сделать, чтобы он вступил в силу», — комментирует ИА Регнум научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Не ратифицировав договор, США бесцеремонно диктуют его полноправным участникам, как следует выполнять ДВЗЯИ. При этом требуют от других государств создания неких условий для возможного полноформатного присоединения Вашингтона к договору. Понятно, что бесконечно так продолжаться не могло, приводит РИА Новости слова Владимира Ермакова, директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Что даст России решение по ДВЗЯИ

Возврат от статуса ратифицировавших к статусу «просто подписавших» не означает немедленного проведения Россией ядерных испытаний. Возобновление их возможно только в случае аналогичных шагов Соединённых Штатов, пояснял МИД России.

Американцы же не отказываются от идеи провести полноценные атомные манёвры в рамках модернизации своего арсенала. Россия зафиксировала признаки подготовки к испытаниям на полигоне в Неваде, сообщил 10 октября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Текущие события разворачиваются на фоне разговоров в военно-политических кругах США о том, что ядерное вооружение не так уж опасно, что можно применять тактическое ЯО, а Россия в полной мере такими вооружениями не обладает.

«В массовое сознание запускается информация о том, что у нас этого оружия нет или мы не умеем им пользоваться», — сказал ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Решение по ДВЗЯИ призвано охладить горячие головы, считает собеседник. «Это демонстрация, что, да, пока до ядерных испытаний дело не доходит, но тем не менее это воспринимается как сигнал о том, что если будет необходимо, мы это оружие испытаем. И, соответственно, если возникнет угроза суверенитету России, то хорошо от этого не будет никому», — отмечает Костикин.

Решение по ДВЗЯИ позволит сбалансировать статус России по отношению к США: это «политическое решение полностью уравновесит подходы в международно-политической сфере с американцами», указывает Стефанович.

«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит… Российская Федерация сделает всё для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен», — написал спикер Володин в своем Telegram-канале, призвав США к равноправному диалогу.

В каком состоянии находится система ядерного сдерживания

На деле американцы продолжают вести линию на демонтаж той системы ядерных ограничений, которая была выстроена в годы холодной войны и 1990-е.

В этом году из-за позиции Вашингтона и его союзников по НАТО Россия была вынуждена выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Североатлантический альянс ограничился риторическими сожалениями в связи с решениями Москвы, но не стал пересматривать свою политику.

«Во всяком случае пока не наблюдаем каких-либо признаков готовности США пересмотреть свой крайне враждебный курс на прямой подрыв нашей безопасности, который в конечном счете и вынудил нас приостановить выполнение ДСНВ», — отмечал тогда Владимир Ермаков.

По большому счету, ситуация с контролем над вооружениями находится в очень печальном состоянии, говорит Стефанович. «Главным критерием сдерживания остается, собственно, наличие ядерного оружия и готовность к его применению средствами доставки», — замечает эксперт.

В плане ядерных вооружений одними из немногих каналов взаимодействия стран остаются работа в «ядерной пятерке» (неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) и работа России и США в рамках уведомления о запусках баллистических ракет и ракет подводных лодок.