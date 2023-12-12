Москва, 12 декабря, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал обновлённую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Документ 12 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Куденко / РИА Новости

Документ определил правовые, экономические, организационные основы госполитики в вопросе занятости населения и госконтроля за соблюдением законодательства в этой области. В нём также ввели или скорректировали некоторые понятия, включая «занятость» и «самозанятость», а также определили категории россиян, испытывающих трудности при поиске работы.

Обновлённая редакция закона также установила, что безработными будут признавать людей, ищущих работу, зарегистрированных службами занятости и готовых приступить к ней. Право решения о признании безработным дают ведомствам региона, где он зарегистрирован. В случае, если те не смогут найти человеку подходящую работу за 10 дней с момента регистрации, его будут считать безработным с первого дня подачи заявления.

Службы занятости теперь будут помогать не только нетрудоустроенным, но и ищущим лучшие условия труда, оказывая особую поддержку предпенсионерам, находящимся под риском увольнения работникам и бывшим участникам СВО и членам их семей.

Закон также расширил перечень критериев подходящей для человека работы, при подборе которой теперь будут учитывать не только размер зарплаты, но и опыт, форму занятости, отдалённость рабочего места от места проживания, жизненную ситуацию и ограничения по здоровью. В документе также определили размер минимального и максимального пособия по безработице, а также предусмотрели его ежегодную индексацию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря законопроект «О занятости населения» поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике. А Государственная дума приняла его 30 ноября. В документе сохранили нормы о содействии занятости с использованием цифровых технологий.

Из опубликованных 29 ноября данных Росстата стало известно, что уровень безработицы в России по итогам октября составил 2,9%, что стало минимумом с 1991 года. При этом общая численность рабочей силы в России в возрасте от 15 лет составила свыше 76 миллионов человек.