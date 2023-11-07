В ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), о чём официально сообщил МИД.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ, который в финале холодной войны подписали страны НАТО и участники тогда ещё не распущенного Варшавского договора, сейчас «окончательно ушёл для нас в историю».

Инициатива по денонсации ДОВСЕ принадлежит Владимиру Путину — президент подписал соответствующий закон в конце мая.

Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооруженными силами, заявил МИД в сообщении об окончательном уходе ДОВСЕ в историю.

К чему привело «преодоление раздела Европы»

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. Преамбула документа выдержана в стиле принятой 30 лет назад риторики разрядки, «нового мышления» и «общеевропейского дома от Атлантики до Урала» — с непременным упоминанием «стремления заменить военную конфронтацию новым характером отношений безопасности» и «преодоления раздела Европы».

Целью договора был объявлен военный баланс в Европе за счет сокращения обычных вооружений.

«Когда заключался договор, тогда еще был Варшавский договор, и мы договаривались, что будет определенное количество танков, пушек, артиллерийских систем, ракетных систем у той и у другой стороны, у Варшавского договора и у НАТО», — напомнил ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров. Показательно, что от подписания ДОВСЕ до самороспуска Организации Варшавского договора оставалось менее полугода — «Восточный блок» прекратил своё существование в июне 1991-го.

После самоуничтожения одной из договаривающихся сторон, СССР, восемь бывших союзных республик (Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия и Украина) заключили в 1992 году Ташкентское соглашение, дополнительное к ДОВСЕ. По этому документу новые независимые страны распределили права и обязанности СССР по обычным вооружениям. Тогда квота России составила 6400 танков, 11 480 бронемашин, 6415 артиллерийских систем, 3450 самолётов и 890 вертолётов.

ДОВСЕ предполагал сокращение вооружений в Европе, но альянс стал расширяться на восток — и количество вооружений НАТО превысило показатели, указанные в договоре.

В 1999 году в связи со вступлением в НАТО части бывших членов Варшавского пакта документ был обновлен на саммите ОБСЕ в Стамбуле.

Обновлённое соглашение ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина (где тогда у власти был сторонник многовекторности Леонид Кучма). Грузия и Молдавия потребовали от России «вывести войска» с их территории. Тбилиси, Кишинев, а также страны НАТО блокировали процесс ратификации документа. Москва отмечала: соглашения с Грузией и Молдавией, подписанные в Стамбуле, к ДОВСЕ отношения не имеют, а потому не могут быть препятствием к ратификации документа.

Евгений Биятов/ РИА Новости Военнослужащие в танках Т-14 «Армата»

Западу оставляли шанс «исправиться»

В итоге к началу 2000-х ситуация выглядела так: Россия адаптировала старый ДОВСЕ к новой ситуации, «когда Варшавского договора нет». Москва ратифицировала этот «проапгрейженный» документ в версии 1999 года. «НАТО отказалось это делать. Поэтому мы подождали несколько лет, как вы знаете, потом сказали: «Ну тогда извините», — отмечал в 2014 году глава МИД Сергей Лавров.

Но до определённого момента российская сторона не торопилась с денонсацией.

Промежуточная точка в истории ДОВСЕ была поставлена в 2007-м. Тогда Москва ещё оставляла «западным партнёрам» возможность исполнить свои обязательства. Россия приостановила своё участие в Договоре.

В справке к тогдашнему указу Путина значилось: НАТО прямо превысило установленные Договором лимиты, а США развертывают на территории Болгарии и Румынии (вошедших в альянс во время большого, пятого расширения 2004 года) свои военные базы.

Москва приостановила Договор до тех пор, «пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ». «Западные партнёры» продемонстрировали обратное: альянс не собирается идти на компромисс, а решения проблем адаптации и выполнения ДОВСЕ не просматривается.

Тогда, в середине нулевых, стало очевидно: НАТО не будет договариваться с нами об изменениях в ДОВСЕ с учетом новой обстановки (то есть с учетом расширения альянса и неадекватности ограничений, действовавших с 1990 года), сказал ИА Регнум военный обозреватель Илья Крамник. Новые, восточноевропейские члены альянса вообще отказывались от каких-либо переговоров в рамках ДОВСЕ.

После 2007-го натовцы бессрочно приостановили своё участие в договоре, заодно обвинив Москву в подрыве евроатлантической безопасности.

В итоге всё и пришло к ожидаемой финальной точке. «33 года прошло, все изменилось, история изменилась. Этот договор больше никому не нужен», в том числе и в версии 1999 года, сказал ИА Регнум программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Два рудимента

С окончательными «похоронами» ДОВСЕ силу для России утратили ещё два документа времен завершения холодной войны.

Первый — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Организации Варшавского Договора. Оно было заключено с целью определения уровней обычных вооружений для каждого из участников ОВД.

И это явный анахронизм, поскольку в годы после распада ОВД происходила «эрозия контроля над вооружениями на фоне углубления разделительных линий в Европе», пояснял глава нашей делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Второй «покойник» — это так называемый Фланговый Документ от 31 мая 1996 года, принятый на фоне завершения Первой чеченской войны. Договорённость касалась так называемых фланговых ограничений. Исходя из изначального варианта ДОВСЕ, Россия могла иметь «на флангах» — в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах — не более 700 танков, 580 бронемашин и 1280 артиллерийских систем.

С началом Первой чеченской кампании «фланговые» квоты для Северного Кавказа были формально нарушены Москвой. Тогда «западные партнёры» пошли навстречу неоднократным просьбам Москвы. Из «фланговых зон» исключили Псковскую область на Севере и, что более важно, ряд регионов, прилегающих к Северному Кавказу: Волгоградскую, Астраханскую области, восточную часть Ростовской и коридор на юге Краснодарского края.

Теперь же этот памятник большой политике 1990-х займет более подходящее ему место — в учебниках истории дипломатии, — там же где, и сам ДОВСЕ.

Что дальше?

При этом, судя по заявлениям ведомства Лаврова, Россия не сжигает мосты, а готова вернуться к разработке новых договоренностей — но с безусловным учетом российских интересов.

«Только когда жизнь заставит их (страны НАТО) вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», — подчеркнули в МИД.

Позиция Москвы известна Западу, она «изложена в тех предложениях, с которыми Россия выступила в декабре 2021 года, попытка обсудить которые с Западом предшествовала переходу украинской ситуации в военно-техническое русло», и эти предложения по-прежнему актуальны, полагает Тимофей Бордачев.

В конце 2021-го, напомним, Москва предложила исключить дальнейшее расширение НАТО и военную активность блока на постсоветском пространстве, а также присоединение к альянсу Украины.

Также была выдвинута идея — Россия и страны НАТО возвращаются к уровню вооружений по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть к уровню, существовавшему до присоединения к альянсу стран Восточной Европы). Однако тогда над предложениями Москвы на Западе просто посмеялись, отмечает Гундаров. И это не единственная причина сложности будущих переговоров, говорит эксперт.

«Чтобы продолжать диалог, надо определить, сколько будет вооружений в Восточной Европе и вообще в Европе и сколько будет у нас вооружений, — указывает эксперт. — Чтобы прийти к паритету, надо убрать американские пусковые установки ПРО, сократить количество танков, авиации, прекратить военные полеты стратегической авиации НАТО над Балтикой и так далее». То есть вернуться к ситуации 1991 года, когда был возможен паритет по количеству обычных вооружений на континенте — что, честно говоря, выглядит малореальным, замечает Гундаров.

Помимо прочего, многое в гипотетическом диалоге будет зависеть от хода СВО, указывает Крамник. Переговорные позиции (и сам факт наличия этих переговоров) Москвы будут зависеть от степени успешности ведения нашими войсками боевых действий и достижения ими поставленных целей. Сперва России нужно успешно закончить СВО, а потом уже можно будет возвращаться к обсуждениям, резюмирует военный эксперт.