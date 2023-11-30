В Скопье, столице Северной Македонии, 30 ноября началось совещание глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — одной из последних общеевропейских структур, в которых ещё участвует Россия. Для Москвы главным в этом событии было участие министра иностранных дел Сергея Лаврова — чей приезд, заметим, изначально вообще не предполагался, а дорога к месту встречи была весьма непростой.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2022 году министерский саммит ОБСЕ проходил в Польше, и тогда хозяева саммита в нарушение всех правил и процедур просто не пустили Лаврова в страну. Сейчас, узнав о том, что глава МИД России едет в Скопье, шеф польской дипломатии, обладатель сложного имени Шимон Шинковский вель Сенк демонстративно отказался от участия в саммите. Так же поступили и его коллеги из стран Прибалтики и, разумеется, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Да, нынешние хозяева — власти Северной Македонии — отличились большим гостеприимством, чем поляки. В начале ноября все-таки отправили приглашение. Но и оно сопровождалось серией скандалов.

Человек в самолете

Сначала в Скопье заявили, что Москва чуть ли не вытребовала это приглашение. И что для его реализации потребуется решить ряд процедурных проблем, в частности понять, как Лаврову прилететь в Македонию.

Сами македонцы вроде как не против, но для того, чтобы попасть на их территорию, самолет с их министром должен был пролететь либо через страны ЕС, либо через страны НАТО, либо через аффилированные с альянсом территории (если вдруг министр решил бы дать огромнейший крюк и залетать через Боснию и Герцеговину, чтобы потом попасть в Северную Македонию через Сербию). То есть через страны, соблюдающие западные санкции против Сергея Лаврова.

Лишь за несколько дней до саммита в ЕС заявили о том, что этот полет санкциями не облагается. После чего разрешение на пролет дала Болгария (через которую для России проходит самый короткий маршрут в Северную Македонию).

Однако в самый-самый последний момент болгары решили воткнуть России дипломатическую шпильку — заявили, что Лавров этим самолетом лететь может, а вот пресс-секретарь МИД Мария Захарова не имеет права.

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД», — возмутилась Захарова. В итоге российский борт прилетел в Скопье не через Болгарию, а через Турцию и Грецию. У которых проблем с человеком в самолете не возникло.

И теперь впору задать главный вопрос: а нужно ли было терпеть все эти неудобства ради такой встречи и стоит ли ОБСЕ всего этого. В экспертном сообществе единой точки зрения нет.

«Легенда № 17»

С формальной точки зрения нынешняя встреча должна бы быть сугубо проходным, сугубо бюрократическим, а не политическим мероприятием. Если бы не одно «но» — приезд российского министра.

«Участие Лаврова показывает, что многие в Европе не хотят терять Россию. Многие заинтересованы в сохранении площадки, где можно разговаривать с Россией в том числе», — сказала ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

Она полагает — то, что коллективный демарш Польши, трёх прибалтийских коллег и Украины не возымел последствий, говорит о том, что их русофобская позиция уже не задаёт моду в Евросоюзе.

В ином случае ради «сохранения единства» Евросоюз надавил бы на Македонию и Сергея Лаврова на совещании не было бы. «Этот бойкот показал, что они уже не контролируют повестку дня. Многое изменилось по сравнению с прошлым годом», — считает Супонина.

В этом смысле в роли голоса разума выступил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, который 30 ноября заявил, что Западу не нужно отказываться от проведения переговоров с Россией. Он также приветствовал решение македонцев обеспечить присутствие Лаврова на встрече в Скопье.

Наконец благодаря участию в мероприятии Лавров получает площадку для того, чтобы глаза в глаза сказать европейским коллегам нужные вещи — причем сказать как в ходе отдельных встреч, так и на общем заседании.

Например, попытаться предотвратить возникновение очередной войны в Европе. «По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — заявил Лавров на сессии ОБСЕ.

И тем самым четко дал понять, что Москва в курсе планов по размораживанию конфликта в Приднестровье, угрожающих жизням как охраняющих республику российских миротворцев, так и проживающих там сотен тысяч российских граждан.

В целом же личное присутствие Лаврова позволяет министру и его команде вести с Европой тяжелую и сложную игру, которую Захарова сравнила с легендарными матчами суперсерии СССР — Канада.

«Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая легенда № 17», — сказала представитель МИД, напомнив о прозвище выдающегося нападающего Валерия Харламова, который выходил на лёд под тем же номером. В исторической игре 1972 года наша хоккейная сборная с Харламовым во главе одержала победу с разгромным счётом.

В «матче» нашей дипломатии против коллективного Запада на чужом поле приходится быть не менее осторожным и одновременно решительным.

Придаток НАТО и ЕС

Что же касается самой ОБСЕ как организации, то она, безусловно, находится в глубочайшем кризисе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже давно не обеспечивает ни безопасность, ни сотрудничество — то есть, выражаясь словами Лаврова, «поизносилась».

Да, она не всегда была изношенной. «ОБСЕ — это самая крупная организация в Европе, которая занимается одновременно вопросами военной безопасности, экономики и гуманитарной повесткой. Других подобных структур нет», — отмечает Супонина.

Точнее, не было. На момент своего создания в середине 1970-х ОБСЕ была новым словом в международной дипломатии и помогла остудить горячие головы на пике гонки вооружений. ОБСЕ тогда во многом помогла избежать самых негативных сценариев, указывает эксперт.

Однако с тех пор прошло более 50 лет, и сейчас организация в большой степени потеряла эффективность.

«Она не справилась с решением основных задач — урегулированием конфликтов. Она не справилась в отношении Украины в ходе Минских переговоров, гарантами которых они были, не справилась с проблемами на Кавказе», — констатирует Супонина. Напомним, что в карабахском противостоянии был свой Минский переговорный процесс под эгидой ОБСЕ — который, как все убедились, никак не повлиял на исход конфликта.

Причины этой потери эффективности озвучил сам министр Лавров. По его словам, ОБСЕ и Совет Европы «задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога».

«В итоге их навязчиво превращают в придатки Евросоюза и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается (в худшем виде этого слова) использовать в интересах своей эгоистической политики», — говорит Сергей Лавров. И из организаций по равноправному сотрудничеству разных стран во имя общей безопасности они стали проводниками западной политики.

В полуобморочном состоянии

С одним из «проводников» (а именно с Советом Европы) Россия рассталась еще весной 2022 года. И в этой связи вновь возникает вопрос: а нужен ли нам второй, т.е. ОБСЕ?

Оставаться нужно потому, что организация безальтернативная — ее аналогов в Европе нет, подчёркивают эксперты.

«И несмотря на полуобморочное состояние этой организации, какую-то пользу она может принести, — говорит Супонина. — Есть еще шанс ее спасти. Этот шанс может быть реализован только в том случае, если принцип равноправия будет возрожден. Если западные государства не будут подменять повестку ОБСЕ повестками других организаций наподобие НАТО и ЕС».

Однако такой отказ от подмены возможен только после того, как Запад окажется перед новыми реалиями — реалиями победы России в СВО, когда Москве и Брюсселю придется заново прописывать правила сосуществование держав (или цивилизационных проектов) в Европе.

Кроме того, предстоит выстраивать новую систему коллективной безопасности.

«И после того, как Москва добьется значительных успехов на фронтах СВО, этот формат может быть полезен как переговорная площадка», — не исключает Елена Супонина. Главное теперь, чтобы ОБСЕ (которой в 2025 году должно исполниться 50 лет) дожила до этих «славных» времен, отмечают эксперты.