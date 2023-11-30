Москва, 30 ноября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Позиция властей Болгарии, запретивших пролёт над своей территорией российского самолёта с делегацией на Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), если на его борту окажется официальный представитель МИД России Мария Захарова, абсурдна. Об этом 30 ноября в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Здесь, безусловно, позицию болгарских властей вряд ли можно объяснить, она не укладывается ни в какие рамки. Позиция абсурдна и глупа», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что такие действия со стороны болгарских властей абсурдны и глупы.

«Хочется обратиться к болгарскому руководству и попросить сохранить трезвость в принимаемых решениях», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября глава МИД Болгарии Мария Габриэль заявила, что власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации главы российского МИД Сергея Лаврова. По её словам, если в составе делегации окажется человек, включённый в санкционные списки ЕС, то пролёт воздушного судна запретят.

Из-за того, что София открыла небо только для Лаврова, а на Захарову разрешение не выдала, самолёт с российским министром изменил маршрут и прилетел в Северную Македонию через Грецию. Изначально маршрут в Скопье планировали через Болгарию.

Захарова назвала действия Болгарии «злобной глупостью русофобов». В ироничной форме она отметила, что впервые в истории власти страны запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте. По словам дипломата, речь идёт не просто о глупости, а об опасной глупости «какого-то интригана» во властных структурах Болгарии.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что, согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, воздушное пространство в термин «территория» не входит. Поэтому действие санкций не распространяется на беспосадочный пролёт на воздушном судне лица, которому запрещён въезд на территорию государства.

Дипломат добавила, что Болгария создает прецедент, который может в результате ударить по ней самой.