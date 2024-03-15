Материалы с тегом «Мария Захарова»
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
Захарова напомнила Бухаресту о прощённом Россией долге
Долги Румынии перед Советским Союзом и Россией в десятки раз превышают стоимость отправленного в Россию в 1916–1917 годах золота. Об этом напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова убеждена, что в ходе советско-румынских отношений Россия вернула...
15 марта 2024
Захарова назвала слова Борреля о папе Римском пощёчиной Святому престолу
Святой Престол получил беспрецедентную пощёчину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил Папе Римскому Франциску, что тот якобы зашёл «не в тот сад», заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. «Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не...
14 марта 2024
Захарова высмеяла заявление премьер-министра Латвии о «железном занавесе»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании «железного занавеса» между Россией и прибалтийскими странами. «Железа хватит или у России будут покупать?» — написала Захарова в Telegram-канале. Как сообщало ИА Регнум...
новость часа
14 марта 2024
Захарова заявила, что РФ не примет участия в швейцарском саммите по Украине
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, сказала она. «Этот форум будет посвящён продвижению ультимативной...
13 марта 2024
Захарова назвала условие для начала переговоров с Украиной
Любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на вопрос СМИ на...
13 марта 2024
Захарова заявила, что в Армении не осознают истинных намерений Франции
Власти Армении, судя по всему, не осознают риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выбор партнёров и параметров обеспечения национальной безопасности — суверенное дело любой страны, но Ереван, «разворачиваясь» в...
13 марта 2024
МИД РФ заявил об отсутствии сведений об атаках БПЛА из Финляндии и Эстонии
У МИД России нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 13 марта заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге. «Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня...
13 марта 2024
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика руководства Армении по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении...
13 марта 2024
Захарова заявила о рисках разрастания украинского конфликта
Из-за действий Запада украинский кризис может обрести общеевропейский масштаб, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о рисках эскалации кризиса и увеличения масштаба конфликта. «В результате необдуманных провокационных действий даже одной-двух...
13 марта 2024
Захарова заявила, что страны НАТО начали делить Украину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как это свойственно западным странам, свои намерения они...
13 марта 2024
Захарова прокомментировала ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Москва не получала от Еревана по дипломатическим каналам уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «Мы видели, действительно, комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы...
13 марта 2024
Захарова резко отреагировала на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму
Заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге. По её словам, страшно представить, что имеет в...
13 марта 2024
Захарова сообщила о попытках Запада повлиять на ситуацию в РФ
Россия фиксирует попытки Запада прямо повлиять на внутреннюю ситуацию в стране в преддверии выборов президента РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат рассказала, что администрация президента Соединённых Штатов...
13 марта 2024
Захарова заявила о попытке Киева запугать жителей новых регионов РФ
Киев пытается запугать жителей новых регионов РФ в преддверии выборов президента с целью сорвать голосование. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что киевский режим не прекращает террористическую деятельность, которая направлена против...
13 марта 2024
МИД РФ заявил, что голосование на выборах за рубежом проходит без нарушений
На выборах президента РФ за рубежом проголосовали уже 40 тысяч человек, сообщила 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова. Голосование на участках за границей проходит без нарушений, отметила она. «В настоящее время идёт досрочное голосование. Оно уже состоялось в 23 странах, на...
13 марта 2024
Захарова назвала рутиной вмешательство США в дела Китая
Комментарии США по поводу гонконгского законодательства являются очередным грубым вмешательством во внутренние дела КНР, что стало для Вашингтона уже нормой, заявила 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического...
12 марта 2024
Захарова спросила у властей Литвы, отменили ли они границы страны
Единственными «красными линиями» Литвы являются её границы, заявила 11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале Захарова задалась вопросом, не отметили ли власти Литвы эти линии. «У Литвы из «красных линий» только границы. Неужто сами отменили?» — написала она...
11 марта 2024
Захарова отреагировала на русофобскую публикацию МИД Эстонии
Власти Эстонии ассоциируют себя с гитлеровцами и проявляют маниакальную русофобию, что роднит их с киевским режимом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 11 марта в Telegram-канале. Дипломат прокомментировала публикацию в соцсети X, в которой эстонский МИД попытался...
11 марта 2024
Захарова предупредила о шагах Парижа в Закавказье после провала в Африке
Франция пытается представить себя в качестве миротворца в Закавказье, несмотря на то, что миротворческую функцию в Нагорном Карабахе взяла на себя именно Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения...
11 марта 2024