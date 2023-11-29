Скопье, 30 ноября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии город Скопье, где состоится встреча глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 30 ноября сообщает «РИА Новости».

Сергей Лавров

Поездка в Северную Македонию стала первым для Лаврова с начала российской спецоперации на Украине визитом в Европу, не считая визитов в Турцию и Белоруссию. В марте и июне 2022 года поездки Лаврова в Женеву и Белград пришлось отменить, так как страны Европы закрыли воздушное пространство для российской авиации.

Пришлось пропустить Лаврову и заседание глав МИД ОБСЕ, так как председателем ОБСЕ была Польша, отказавшая главе МИД России в участии в мероприятии ОБСЕ на территории города Лодзь 1–2 декабря.

Самолёт Лаврова был в пути около четырёх часов, по пути в Северную Македонию самолёт пролетел над Турцией и Грецией, хотя раньше была достигнута договорённость с Болгарией о пролёте воздушного судна с Лавровым на борту над территорией этой страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позволит «сохранить мультилатерализм».