Москва, 30 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку сравнила главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым. Об этом дипломат заявила 30 ноября в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Григорий Сысоев/ РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая легенда № 17», — сказала Захарова.

Хоккеист Харламов выходил на лёд под тем же номером. Он получил широкую известность, забив две шайбы в матче суперсерии СССР — Канады в 1972 году. Тогда советская сборная одержала победу со счётом 7:3.

При этом дипломат иронично назвала «хоккейной антипятеркой» Польшу, Украину и три прибалтийские страны. Эти государства отказались от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова.

Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Российский министр прибыл на саммит глав МИД ОБСЕ 30 ноября. Поездка в Северную Македонию стала первым для Лаврова с начала спецоперации визитом в Европу, не считая визитов в Турцию и Белоруссию.

Как 28 ноября сообщало ИА Регнум, Литва, Латвия, Эстония и Украина отказались от участия во встрече из-за приезда на неё Лаврова. В российском МИД отреагировали на демарш. Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что на будущее ОБСЕ этот поступок никак не повлияет.

На брифинге 30 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров проведёт на саммите ОБСЕ много различных встреч.