Вена, 30 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Западным странам не стоит отказываться от проведения переговоров с Россией. Об этом 30 ноября заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, его слова процитировало издание Puls24.

JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг

«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», — сказал он.

Шалленберг также приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

При этом глава МИД Австрии указал на то, что ОБСЕ продолжает находиться в кризисе, однако при этом признал важность этой организации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова назвала незаконными действия властей Болгарии, вначале разрешивших пролёт над своей территорией российского самолёта с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретившей его в случае, если на его борту окажется она. Дипломат отметила, что действия Софии могут привести к созданию опасного мирового прецедента.

Глава МИД Болгарии Мария Габриэль 28 ноября заявила, что власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации Лаврова. Она добавила, что пролёт для воздушного судна запретят, если на его борту окажется человек, включённый в санкционные списки Евросоюза.