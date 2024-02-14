Материалы с тегом «ОБСЕ»
Лавров заявил, что вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе
Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но он «висит в воздухе», заявил 14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров. «Насчёт выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос. Здесь их позицию надо учитывать...
14 февраля 2024
Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ после удара ВСУ по Лисичанску
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг проигнорировал обстрел Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Лисичанска, заявил журналистам 5 февраля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Вызывает...
5 февраля 2024
Новый глава ОБСЕ Ян Борг встретился в Киеве с Зеленским и Кулебой
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщила 3 февраля пресс-служба ОБСЕ на своём...
3 февраля 2024
Отсутствие БДИПЧ ОБСЕ не повлияет на наблюдение за выборами, заявили в МИД
Отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на качество международного наблюдения за выборами, а сама эта организация давно себя дискредитировала, заявили 30 января в МИД РФ. Представитель БДИПЧ 29 января...
30 января 2024
Постпред России при ОБСЕ назвал условия для переговоров с Украиной
Россия в украинском вопросе всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, выстроенному не на ультиматумах Запада, а нацеленному устранить причины трагической ситуации. Об этом заявил постпред страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на...
25 января 2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ 22 января. «Фадеев...
22 января 2024
Туркмения заявила о намерении значительно укрепить партнерство с ОБСЕ
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, ряд соответствующих предложений представил на заседании правительства страны туркменский вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов. Об этом пишет 20 января русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан». Предложено, в частности, провести в...
20 января 2024
Делегация России осудила в ОБСЕ призывы Запада готовиться к войне
Настойчивые призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют «игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации». Об этом 17 января сказала член делегации РФ Юлия Жданова на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и контроля над вооружениями в Вене...
18 января 2024
В постпредстве РФ заявили, что ОБСЕ приняла сторону Украины
Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода, заявили в постоянном представительстве России при организации. Отмечается, что Мальта...
3 января 2024
Захарова прокомментировала отсутствие реакции ОБСЕ на запросы РФ по Буче
Отказ предоставить России список погибших в Буче говорит о том, что это была инсценировка, исполненная Украиной по указанию Великобритании и США, заявила 23 декабря «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы...
новость часа
23 декабря 2023
В ОБСЕ не стали отвечать на вопрос о списке якобы погибших в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ответило на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинской Буче, сообщает «РИА Новости». Там заявили, что ОБСЕ собирает информацию «путём личных интервью и исследований»...
23 декабря 2023
Захарова рассказала, как фраза Лаврова стала мемом «российской изоляции»
Фраза главы МИД России Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое», прозвучавшая на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, предназначалась фотографу. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Оставьте меня в покое»...
5 декабря 2023
Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ
Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова «оставьте меня в покое», которые он сказал на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье в Северной Македонии были адресованы фотографу. Ситуацию прокомментировала официальный представитель...
5 декабря 2023
Лавров поставил на место журналистку из Германии
Глава МИД России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), пытавшуюся исказить его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это произошло 1 декабря на пресс-конференции министра по итогам заседания...
2 декабря 2023
В МИД РФ с иронией оценили дискуссию об исключении России из ОБСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссию об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать исчерпанной. Об этом она написала...
2 декабря 2023
Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место немецкую журналистку, которая попыталась исказить слова российского дипломата об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На пресс-конференции Лаврова по итогам заседания глав МИД ОБСЕ журналистка, исказив...
1 декабря 2023
В ОБСЕ сочли исчерпанным спор об исключении России из организации
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из организации себя исчерпала. Об этом он сказал 1 декабря по итогам встречи в Скопье. «В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы...
1 декабря 2023
Лавров рассказал о трусливом побеге Блинкена с совета глав МИД ОБСЕ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которые уехали с мероприятий Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сделали это потому, что боятся честного разговора с фактами. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на...
1 декабря 2023
Лавров сравнил позицию Киева по переговорам с Москвой с брейк-дансом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил переговорный процесс по Украине с танцевальными па. В частности, на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии он отметил, что Москва по-прежнему не...
1 декабря 2023
Лавров обвинил Запад в «добивании» ОБСЕ
Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают её добивать. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета...
1 декабря 2023