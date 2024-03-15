Материалы с тегом «МИД РФ»
Сергей Лавров проголосовал на выборах президента
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента в Москве. Глава внешнеполитического ведомства проголосовал на избирательном участке №73, расположенном в школе 1520 на Малом Кисловском переулке. Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс...
15 марта 2024
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
Захарова напомнила Бухаресту о прощённом Россией долге
Долги Румынии перед Советским Союзом и Россией в десятки раз превышают стоимость отправленного в Россию в 1916–1917 годах золота. Об этом напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова убеждена, что в ходе советско-румынских отношений Россия вернула...
15 марта 2024
Лавров раскритиковал отказ послов ЕС от приглашения на встречу с ним
Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со...
15 марта 2024
Россия запретила въезд бывшему послу США Джону Салливану
Россия запретила въезд бывшему послу США Джону Салливану, заявил 14 марта МИД РФ. Кроме того, закрыт въезд для нескольких заместителей министров торговли, финансов и энергетики США, а также для пресс-секретаря Госдепа Мэттью Миллера. Также въезд в Россию запрещён для главы американской компании...
14 марта 2024
МИД России вызовет посла Австрии
Посол Австрии в России Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов российского посольства, сообщили 14 марта в дипведомстве. «Посол Австрии будет вызван в МИД России», — сообщили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос. Как...
14 марта 2024
Россия закрыла въезд ещё для 227 граждан США
Россия закрыла въезд ещё для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу вашингтонской администрации и вовлечённых в антироссийские акции, сообщил 14 марта МИД РФ. «В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан...
14 марта 2024
Песков прокомментировал высылку Австрией российских дипломатов
В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку Австрией двух российских дипломатов. «Особо нечего усложнять. Собственно, МИДом всё сказано», — ответил Песков на вопрос, насколько такое...
14 марта 2024
Захарова высмеяла заявление премьер-министра Латвии о «железном занавесе»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании «железного занавеса» между Россией и прибалтийскими странами. «Железа хватит или у России будут покупать?» — написала Захарова в Telegram-канале. Как сообщало ИА Регнум...
новость часа
14 марта 2024
МИД России осудил высылку Австрией российских дипломатов
Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, ответные меры будут приняты. Об этом 14 марта говорится в заявлении МИД РФ. «Австрийские власти безосновательно объявили persona non grata двух дипломатов посольства России в Австрии. Российская сторона решительно осуждает этот...
14 марта 2024
МИД РФ пообещал ответить на высылку двух дипломатов из Австрии
Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, сообщили 13 марта «РИА Новости» в МИД России. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в министерстве. Как передавало ИА Регнум, ранее венское издание Presse информировало, что МИД Австрии в...
13 марта 2024
Захарова назвала условие для начала переговоров с Украиной
Любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на вопрос СМИ на...
13 марта 2024
МИД РФ заявил об отсутствии сведений об атаках БПЛА из Финляндии и Эстонии
У МИД России нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 13 марта заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге. «Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня...
13 марта 2024
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика руководства Армении по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении...
13 марта 2024
Захарова прокомментировала ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Москва не получала от Еревана по дипломатическим каналам уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «Мы видели, действительно, комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы...
13 марта 2024
Захарова резко отреагировала на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму
Заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге. По её словам, страшно представить, что имеет в...
13 марта 2024
Захарова сообщила о попытках Запада повлиять на ситуацию в РФ
Россия фиксирует попытки Запада прямо повлиять на внутреннюю ситуацию в стране в преддверии выборов президента РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат рассказала, что администрация президента Соединённых Штатов...
13 марта 2024
Захарова заявила о попытке Киева запугать жителей новых регионов РФ
Киев пытается запугать жителей новых регионов РФ в преддверии выборов президента с целью сорвать голосование. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что киевский режим не прекращает террористическую деятельность, которая направлена против...
13 марта 2024
МИД назвал призывы к возвращению ЗАЭС Украине нарушением целостности России
Россия рассматривает любые призывы к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля как попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД России заявлении. «Особо подчеркиваем, что любые резолюции...
13 марта 2024
Экс-главу МИД ЛНР Дейнего назначили представителем МИД РФ в Луганске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил бывшего главу МИД ЛНР Владислава Дейнего руководителем территориального органа — представителем МИД РФ в Луганске. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на приказ главы российского внешнеполитического ведомства. «Дейнего В...
13 марта 2024