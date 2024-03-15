Материалы с тегом «Сергей Лавров»
Сергей Лавров проголосовал на выборах президента
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента в Москве. Глава внешнеполитического ведомства проголосовал на избирательном участке №73, расположенном в школе 1520 на Малом Кисловском переулке. Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс...
15 марта 2024
Лавров раскритиковал отказ послов ЕС от приглашения на встречу с ним
Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со...
15 марта 2024
Лавров рассказал, что собирается посетить Донбасс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить представительства МИД в Донбассе. Об этом он рассказал 14 марта в интервью «Соловьёв Live». Фрагменты интервью были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1». Представительства МИД ранее были созданы в Донецке и Луганске, напомнил...
новость часа
14 марта 2024
Экс-главу МИД ЛНР Дейнего назначили представителем МИД РФ в Луганске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил бывшего главу МИД ЛНР Владислава Дейнего руководителем территориального органа — представителем МИД РФ в Луганске. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на приказ главы российского внешнеполитического ведомства. «Дейнего В...
13 марта 2024
Лавров встретился с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна и обсудил с ними трансформацию миропорядка. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба МИД РФ. «Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов текущей международной ситуации. Затронуты...
12 марта 2024
Послы стран ЕС не получали сигналов уехать из России, заявил дипломат
Послы стран Евросоюза после отказа от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придётся покинуть страну. Об этом 11 марта заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг. «Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент», — сказал Гаралаг в...
11 марта 2024
Конфликт на Украине. Куда клонит НАТО?
Эскалация конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В своей концептуальной статье, опубликованной журналом «Военная мысль», издаваемым Минобороны РФ, он также не исключил вероятности...
7 марта 2024
В ЕС объяснили коллективный отказ послов от встречи с Лавровым
Отказ всех послов стран Евросоюза прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым объясняется единой внешней политикой ЕС, заявил 6 марта «РИА Новости» официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. «Это стандартная практика, когда посольства...
6 марта 2024
В постпредстве ЕС в России попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым
Послы стран Европейского союза отклонили предложение о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в постпредстве Евросоюза в РФ. «Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку...
новость часа
5 марта 2024
Медведев призвал выгнать послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Послы стран Европейского союза, отказавшиеся от встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым перед президентскими выборами, должны быть высланы из страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Послы стран ЕС в России отказались от встречи...
4 марта 2024
Лавров связал отношения с Вашингтоном с «набором идей» новой власти в США
Российско-американские отношения после выборов президента США будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне по отношению к Москве. Об этом 4 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Всемирного фестиваля молодежи. «Мы будем работать...
4 марта 2024
Лавров посоветовал послам ЕС не вмешиваться в выборы президента России
Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал послам стран Европейского союза не вмешиваться в выборы президента России. Он заявил об этом на сессии Всемирного фестиваля молодежи. По словам главы МИД, послы ЕС отказались прийти на встречу для разговора перед выборами главы государства за два...
4 марта 2024
Лавров заявил о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стремлении Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии по аналогии с Украиной. Как он отметил 4 марта, в отношении России западная сторона действует по принципу «разделяй и властвуй» и пытается вмешиваться в политику Москвы. «Запад с самого начала...
4 марта 2024
МОК предал идеалы олимпизма, заявил Лавров
Деятельность Международного олимпийского комитета и его главы Томаса Баха является предательством идеалов олимпизма, заявил 1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи. «То, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители...
новость часа
4 марта 2024
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН. Об этом 4 марта сообщило издание News.ru, в распоряжении которого появилась копия письма. «Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и МИД России...
4 марта 2024
Песков заявил, что пока контактов Путина и Пашиняна в графике нет
К настоящему моменту в графике президента России Владимира Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу участия республики в ОДКБ, сообщил 4 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем...
4 марта 2024
Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему пограничников РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить, обсуждают ли в Армении целесообразность нахождения российских пограничников в ереванском аэропорту «Звартноц». Глава МИД РФ сообщил об этом в ходе пресс-конференции на дипломатическом форуме в Анталье, отвечая на вопрос...
2 марта 2024
Лавров заявил, что Россия не видит желания Запада прекращать конфликт
У России в отличие от Запада нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 марта на брифинге в турецкой Анталье. «У нас нет недостатка доброй воли. Мы видим недостаток доброй воли с той стороны», — сказал Лавров. Он добавил...
2 марта 2024
Лавров в Анталье встретился с главами МИД Венгрии и Сербии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в турецкой Анталье на полях дипломатического форума встретился с главами МИД Венгрии и Сербии Петером Сийярто и Ивицей Дачичем. Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что провёл встречи с руководством и коллегами из других...
2 марта 2024
Лавров рассказал об ответе РФ на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Россия развернёт дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. «Что касается Финляндии и Швеции, было...
2 марта 2024