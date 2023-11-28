Киев, 28 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не примет участия во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии из-за присутствия российской делегации. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Sebastian Rau/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел», ― написал представитель МИД в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Николенко подчеркнул при этом, что Украина сохраняет приверженность принципам ОБСЕ, однако не примет участие саммите из-за присутствия российской делегации. По его словам, участие Москвы «усугубит кризис», в который Россия якобы втянула ОБСЕ.

Как сообщало ИА Регнум, проведение ежегодной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ запланировано на период с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи. В ходе встречи главы МИД 57 государств должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.

В пресс-службе кабмина Северной Македонии 24 ноября сообщили о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова на время проведения министерской встречи ОБСЕ в столице государства.

Ранее глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил за приезд Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Скопье. Дипломат отметил, что лидерам стран Европы необходимо трезво и прагматично смотреть на мир ради решения глобальных проблем.

В Совете безопасности России назвали ОБСЕ площадкой, обслуживающей Вашингтон и Брюссель, организация перестала эффективно выполнять свои первоначальные функции.