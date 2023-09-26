Ровно год назад, 26 сентября 2022 года шведские сейсмологи зафиксировали в районе датского острова Борнхольм два взрыва. На следующий день компания — оператор трубопроводов — Nord Stream AG констатировала «беспрецедентные разрушения» на трех из четырёх ниток СП-1 и СП-2.

Иван Шилов ИА Регнум

С октября прошлого года и по сегодняшней день Генпрокуратура России направила полтора десятка запросов о помощи в расследовании взрывов на «Северных потоках» в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции. В 13 из 15 случаев получен отказ.

В годовщину взрыва пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, автор опубликованного в феврале сенсационного (но проигнорированного в «серьёзных кругах») расследования о причастности США и Норвегии к теракту на газопроводах, обвинил Вашингтон в уничтожении улик.

Более того, по словам Херша, канцлер Германии Олаф Шольц знал о намерении США подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в случае начала российской спецоперации на Украине. Но лидер одной из главных стран — покупательниц российского топлива ничего не сделал для того, чтобы остановить американцев, уверен журналист-расследователь. Администрация Джо Байдена решилась на теракт из-за опасений потерять влияние на Германию из-за зависимости той от российского топлива, написал Херш на портале Substack.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам»,заметила по этому поводу в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Но ожидать «обстоятельного ответа» от Вашингтона также малореалистично, как и год назад. За прошедший год американцы подтвердили слова Владимира Путина: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно».

За год Соединённые Штаты стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Накануне «годовщины», 25 сентября, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна Uniper Петер Абдо сообщил Bloomberg, что компания заключила контракт на закупку американского СПГ до конца 2030-х — из чего можно сделать вывод о растущей зависимости не только Германии, но и всей Европы от поставок из Штатов. В ЕС не видят, чтобы в 2040-е годы на рынке появилось что-то, что заменило бы газ, добавил Абдо.

«Газ из США стал главным источником СПГ для Европы, США берут этот рынок под себя. Это и объясняет в том числе, почему они так были всегда против сотрудничества России с Европой по газу», — считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Что с расследованием

По результатам идущего уже год расследования так и не были названы ни исполнители, ни заказчики.

Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования и намерена довести его до конца. Германия, Дания и Швеция с самого начала вообще не пригласили российских представителей к расследованию, причем шведы заявили, что желание России сотрудничать «может поставить под угрозу безопасность нашего государства».

Шведский прокурор Матс Люнгквист, в частности, обещает, что власти страны намерены завершить расследование по теракту на «Северных потоках» до конца 2023 года, причем полученные выводы по взрывам шведы не станут передавать Москве якобы в силу их конфиденциальности. «Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», — отмечается в Телеграм-канале российского посольства в Швеции.

Датчане, сразу отказавшие Москве в совместном расследовании, потом отвечали «нет» на большинство запросов о правовой помощи по делу о взрывах, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Не исключено, что датская сторона опасается, что в случае совместного расследования терактов России станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США, отмечал посол.

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency

Наконец, такой же вопрос есть и в отношении Берлина: призывы России к расследованию «этого акта саботажа, как он фигурирует в западной терминологии», остались без убедительных ответов, а призывы к сотрудничеству отклонялись — цитировало RT посла России в Германии Сергея Нечаева.

Вялые попытки европейских стран расследовать произошедшее породили больше вопросов, чем ответов, а случившееся на дне Балтийского моря объяснялось странными теориями, больше похожими на отговорки или на открытые антироссийские выпады.

Канцлер Шольц, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран ЕС уклончиво называли подрыв газопроводов «преднамеренным актом саботажа», а немецкие СМИ вообще находили «российский след». Очевидно, что вариант с «рукой Кремля» смотрелся совсем нелогично, поэтому довольно скоро всплыла украинская версия.

Весной и летом этого года влиятельные немецкие и американские издания — The New York Times, Die Zeit и Spiegel — опубликовали свои расследования, в которых обвиняли некие украинские (или проукраинские) группировки в подрыве газопроводов.

Версия об «украинском следе» по-прежнему в ходу. В сентябре немецкая телерадиокомпания SWR представила документальный фильм, в котором глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт заявил: почти год назад от Генпрокуратуры ФРГ были получены сведения, что множество следов «ведет на Украину». В том же духе высказываются и источники телеканала ZDF.

При этом западные аналитики вроде эксперта по российско-американским отношениям в Германском совете по международным отношениям Штефана Мейстера прямо говорят: Европа не перестанет поддерживать Украину независимо от того, кто несет ответственность за подрыв «Северных потоков».

Упомянутую выше версию Сеймура Херша о том, что операция готовилась еще с конца 2021 года с санкции Байдена, в Вашингтоне и Брюсселе предсказуемо называли «полной выдумкой». Но при этом президент США еще до начала СВО обещал, что если российские танки «пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец». А после подрыва газопроводов госсекретарь США Энтони Блинкен прямо говорил, что текущая ситуация для ЕС — «это невероятная возможность […] раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов».

«Невероятная возможность» привела, в частности, к тому, что многие немецкие компании собираются сократить производства в ФРГ из-за высоких цен на энергоносители — приводили «Известия» слова депутата бундестага Клауса Эрнста. Тот сослался на опрос 3,5 тысячи германских фирм, проведённый DIHK (Торгово-промышленной палатой Германии).

Невыученные и выученные уроки

Казалось бы, одним из немногих уроков, вынесенных европейцами из теракта (лишившего их значительной доли российского топлива), могло стать понимание: необходима защита критической инфраструктуры государств. Желательно — коллективная защита. Год назад уязвимость, в частности, газо− и нефтепроводов, проходящих по морскому дну, стала максимально очевидной.

«Всем стало понятно, что все очень уязвимо. Никому раньше подобного рода вещи в голову не приходили. Во всяком случае, со времен окончания Второй мировой войны крупную международную инфраструктуру не трогали ни при каких обстоятельствах. А тут это произошло, так что событие, конечно, в некотором смысле, довольно показательное», — сказал ИА Регнум политолог Дмитрий Дробницкий.

В начале года Евросоюз и НАТО создали целевую группу, «чтобы определить угрозы для нашей критической инфраструктуры», о чём тогда оповестили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Столтенберг. Но судя по заключительному докладу, опубликованному в июне, истинной целью была формулировка обвинения в адрес России: «Своими действиями на Украине Россия уже продемонстрировала, что рассматривает критически важную инфраструктуру в качестве мишени» и т. п. Здесь же делался вывод о том, что защиту могут обеспечить только Североатлантический альянс и США.

Напомним, через несколько недель после взрыва «Северных потоков» на территории страны были задержаны диверсанты, которые хотели взорвать еще и газопровод «Турецкий поток». Как говорил президент Путин, «был совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны», где попытки подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока» были лишь одними из эпизодов.

Сейчас Россия сделала нужные выводы, меры комплексного характера были приняты, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов. Это касается и воздушного патрулирования важных объектов инфраструктуры, и подводного слежения за их безопасностью, и усиления морского патрулирования, перечисляет эксперт. «В частности, теперь линию «Голубого потока», идущего в сторону Турции, постоянно патрулируют модульные корабли проекта 22 160, которые обеспечивают сохранность трубопровода и позволяют нам сохранять поставки согласно взятым на себя обязательствам», — резюмирует Артамонов.