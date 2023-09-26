Ровно год назад, 26 сентября 2022 года шведские сейсмологи зафиксировали в районе датского острова Борнхольм два взрыва. На следующий день компания — оператор трубопроводов — Nord Stream AG констатировала «беспрецедентные разрушения» на трех из четырёх ниток СП-1 и СП-2.

Иван Шилов ИА Регнум

С октября прошлого года и по сегодняшней день Генпрокуратура России направила полтора десятка запросов о помощи в расследовании взрывов на «Северных потоках» в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции. В 13 из 15 случаев получен отказ.

В годовщину взрыва пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, автор опубликованного в феврале сенсационного (но проигнорированного в «серьёзных кругах») расследования о причастности США и Норвегии к теракту на газопроводах, обвинил Вашингтон в уничтожении улик.

Более того, по словам Херша, канцлер Германии Олаф Шольц знал о намерении США подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в случае начала российской спецоперации на Украине. Но лидер одной из главных стран — покупательниц российского топлива ничего не сделал для того, чтобы остановить американцев, уверен журналист-расследователь. Администрация Джо Байдена решилась на теракт из-за опасений потерять влияние на Германию из-за зависимости той от российского топлива, написал Херш на портале Substack.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — заметила по этому поводу в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Но ожидать «обстоятельного ответа» от Вашингтона также малореалистично, как и год назад. За прошедший год американцы подтвердили слова Владимира Путина: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно».

За год Соединённые Штаты стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Накануне «годовщины», 25 сентября, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна Uniper Петер Абдо сообщил Bloomberg, что компания заключила контракт на закупку американского СПГ до конца 2030-х — из чего можно сделать вывод о растущей зависимости не только Германии, но и всей Европы от поставок из Штатов. В ЕС не видят, чтобы в 2040-е годы на рынке появилось что-то, что заменило бы газ, добавил Абдо.

«Газ из США стал главным источником СПГ для Европы, США берут этот рынок под себя. Это и объясняет в том числе, почему они так были всегда против сотрудничества России с Европой по газу», — считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Что с расследованием

По результатам идущего уже год расследования так и не были названы ни исполнители, ни заказчики.

Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования и намерена довести его до конца. Германия, Дания и Швеция с самого начала вообще не пригласили российских представителей к расследованию, причем шведы заявили, что желание России сотрудничать «может поставить под угрозу безопасность нашего государства».

Шведский прокурор Матс Люнгквист, в частности, обещает, что власти страны намерены завершить расследование по теракту на «Северных потоках» до конца 2023 года, причем полученные выводы по взрывам шведы не станут передавать Москве якобы в силу их конфиденциальности. «Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», — отмечается в Телеграм-канале российского посольства в Швеции.

Датчане, сразу отказавшие Москве в совместном расследовании, потом отвечали «нет» на большинство запросов о правовой помощи по делу о взрывах, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Не исключено, что датская сторона опасается, что в случае совместного расследования терактов России станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США, отмечал посол.

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency

Наконец, такой же вопрос есть и в отношении Берлина: призывы России к расследованию «этого акта саботажа, как он фигурирует в западной терминологии», остались без убедительных ответов, а призывы к сотрудничеству отклонялись — цитировало RT посла России в Германии Сергея Нечаева.

Вялые попытки европейских стран расследовать произошедшее породили больше вопросов, чем ответов, а случившееся на дне Балтийского моря объяснялось странными теориями, больше похожими на отговорки или на открытые антироссийские выпады.

Канцлер Шольц, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран ЕС уклончиво называли подрыв газопроводов «преднамеренным актом саботажа», а немецкие СМИ вообще находили «российский след». Очевидно, что вариант с «рукой Кремля» смотрелся совсем нелогично, поэтому довольно скоро всплыла украинская версия.

Весной и летом этого года влиятельные немецкие и американские издания — The New York Times, Die Zeit и Spiegel — опубликовали свои расследования, в которых обвиняли некие украинские (или проукраинские) группировки в подрыве газопроводов.

Версия об «украинском следе» по-прежнему в ходу. В сентябре немецкая телерадиокомпания SWR представила документальный фильм, в котором глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт заявил: почти год назад от Генпрокуратуры ФРГ были получены сведения, что множество следов «ведет на Украину». В том же духе высказываются и источники телеканала ZDF.

При этом западные аналитики вроде эксперта по российско-американским отношениям в Германском совете по международным отношениям Штефана Мейстера прямо говорят: Европа не перестанет поддерживать Украину независимо от того, кто несет ответственность за подрыв «Северных потоков».

Упомянутую выше версию Сеймура Херша о том, что операция готовилась еще с конца 2021 года с санкции Байдена, в Вашингтоне и Брюсселе предсказуемо называли «полной выдумкой». Но при этом президент США еще до начала СВО обещал, что если российские танки «пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец». А после подрыва газопроводов госсекретарь США Энтони Блинкен прямо говорил, что текущая ситуация для ЕС — «это невероятная возможность […] раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов».

«Невероятная возможность» привела, в частности, к тому, что многие немецкие компании собираются сократить производства в ФРГ из-за высоких цен на энергоносители — приводили «Известия» слова депутата бундестага Клауса Эрнста. Тот сослался на опрос 3,5 тысячи германских фирм, проведённый DIHK (Торгово-промышленной палатой Германии).

Невыученные и выученные уроки

Казалось бы, одним из немногих уроков, вынесенных европейцами из теракта (лишившего их значительной доли российского топлива), могло стать понимание: необходима защита критической инфраструктуры государств. Желательно — коллективная защита. Год назад уязвимость, в частности, газо− и нефтепроводов, проходящих по морскому дну, стала максимально очевидной.

«Всем стало понятно, что все очень уязвимо. Никому раньше подобного рода вещи в голову не приходили. Во всяком случае, со времен окончания Второй мировой войны крупную международную инфраструктуру не трогали ни при каких обстоятельствах. А тут это произошло, так что событие, конечно, в некотором смысле, довольно показательное», — сказал ИА Регнум политолог Дмитрий Дробницкий.

В начале года Евросоюз и НАТО создали целевую группу, «чтобы определить угрозы для нашей критической инфраструктуры», о чём тогда оповестили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Столтенберг. Но судя по заключительному докладу, опубликованному в июне, истинной целью была формулировка обвинения в адрес России: «Своими действиями на Украине Россия уже продемонстрировала, что рассматривает критически важную инфраструктуру в качестве мишени» и т. п. Здесь же делался вывод о том, что защиту могут обеспечить только Североатлантический альянс и США.

Напомним, через несколько недель после взрыва «Северных потоков» на территории страны были задержаны диверсанты, которые хотели взорвать еще и газопровод «Турецкий поток». Как говорил президент Путин, «был совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны», где попытки подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока» были лишь одними из эпизодов.

Сейчас Россия сделала нужные выводы, меры комплексного характера были приняты, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов. Это касается и воздушного патрулирования важных объектов инфраструктуры, и подводного слежения за их безопасностью, и усиления морского патрулирования, перечисляет эксперт. «В частности, теперь линию «Голубого потока», идущего в сторону Турции, постоянно патрулируют модульные корабли проекта 22 160, которые обеспечивают сохранность трубопровода и позволяют нам сохранять поставки согласно взятым на себя обязательствам», — резюмирует Артамонов.