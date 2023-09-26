Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц знал о намерении США подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в случае начала российской спецоперации на Украине. Так считают в ЦРУ, сообщил 26 сентября американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлён о тайном планировании разрушения трубопроводов», — написал Херш в статье для ресурса Substack.

Он пояснил, что имеет в виду поездку Шольца в Вашингтон в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля 2022 года президент США Джо Байден по итогам переговоров с Шольцем заявил, что «вторжение» России на Украину, если оно произойдёт, не останется без ответа. В первую очередь Вашингтон «нанесёт удар» по «Северному потоку — 2», и этому проекту будет положен конец.

Шольц тогда ушёл от ответа на вопрос по поводу отключения газопровода. Он заявил, что Германия в случае «агрессии против Украины» введёт жёсткие санкции вместе со своими союзниками и партнёрами, включая США.