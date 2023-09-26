Захарова: США должны ответить по всем пунктам расследования Херша
Захарова: администрация Байдена обязана дать ответ на расследование Херша
Москва, 26 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, в опубликованных лауреатом Пулитцеровской премии материалах, в частности, сказано, что газопровод был выбран властями США для атаки, поскольку в Вашингтоне сочли, что смогут эту атаку успешно осуществить и в то же время отрицать свою причастность к ней, уничтожив улики.
Также журналист со ссылкой на источники в ЦРУ отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе планов Вашингтона подорвать «Северные потоки» в случае начала Россией специальной военной операции на Украине. Целью подрыва было снижение «влияния» России на Германию, написал также Херш.
Ранее 26 сентября сообщалось, что за год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура России 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден. В свою очередь Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.
Президент России Владимир Путин также назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у Кремля есть доказательства причастности к теракту англосаксов.
Власти Дании, Германии и Швеции боятся, что, если расследование теракта на газопроводах будет проходить объективно, это приведёт к международному скандалу, поэтому они и затягивают расследование, отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.