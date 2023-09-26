Москва, 26 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, в опубликованных лауреатом Пулитцеровской премии материалах, в частности, сказано, что газопровод был выбран властями США для атаки, поскольку в Вашингтоне сочли, что смогут эту атаку успешно осуществить и в то же время отрицать свою причастность к ней, уничтожив улики.

Также журналист со ссылкой на источники в ЦРУ отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе планов Вашингтона подорвать «Северные потоки» в случае начала Россией специальной военной операции на Украине. Целью подрыва было снижение «влияния» России на Германию, написал также Херш.

Ранее 26 сентября сообщалось, что за год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура России 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден. В свою очередь Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.

Президент России Владимир Путин также назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у Кремля есть доказательства причастности к теракту англосаксов.

Власти Дании, Германии и Швеции боятся, что, если расследование теракта на газопроводах будет проходить объективно, это приведёт к международному скандалу, поэтому они и затягивают расследование, отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.