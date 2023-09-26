Москва, 26 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России обратилась в компетентные органы нескольких стран с запросами о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП). Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

С октября 2022 года Генеральная прокуратура России направила 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции. Запросы были направлены на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и других международных договоров.

Уточняется, что в исполнении 13 запросов было отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (если запрашиваемая сторона полагает, что выполнение просьбы может нанести ущерб безопасности, суверенитету, общественному порядку или другим существенно важным интересам её государства), а также по формальным основаниям.

По данным агентства, ответ от финской стороны не поступил.

«В этой связи в августе и сентябре текущего года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии направлены письма о несогласии Генеральной прокуратуры РФ с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года», — цитирует агентство сообщение Генпрокуратуры.

Уточняется, что в этих ходатайствах было обращено внимание на обязанность стран — участников вышеуказанных конвенций оказывать максимальную помощь в расследовании противоправных деяний, совершенных с применением взрывных устройств, в результате подрыва которых повреждены объекты инфраструктуры и причинен крупный экономический ущерб.

Отмечается, что от компетентных органов иностранных государств запросы в Россию о правовой помощи в связи с повреждениями газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не поступали.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Власти скандинавских стран начали совместное с Германией расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности. В Германии, Дании и Швеции не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джо Байден. По мнению публициста, он дал команду на подрыв зарядов.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.

По словам юриста по международному праву Марии Ярмуш, Дания, так же как Германия и Швеция, боится, что, если расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» будет проходить объективно, это приведёт к международному скандалу с участием союзников, поэтому эти страны с выгодой для себя затягивают процесс.