Вашингтон, 26 сентября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Американцы, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сразу ликвидировали все следы проведения этой операции, сообщил 26 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские мужчины и женщины, которые в течение нескольких месяцев год назад под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы спланировать и осуществить уничтожение трёх из четырёх трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море, не оставили никаких следов, ни малейшего намёка на существование команды, кроме успешного выполнения своей миссии», — написал он.

По его словам, вся информация набиралась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями. Различные отчёты и информация с мест поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу, который был единственным связующим звеном между организаторами и президентом США Джо Байденом, давшим разрешение на проведение миссии 26 сентября 2022 года.

Херш отметил, что после завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, чтобы их не смог раскопать специальный прокурор или историк. «Можно сказать, что это идеальное преступление», — отметил публицист.

Он также подчеркнул, что американская администрация выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки, а также решила, что сможет легко отрицать свою причастность к инциденту.

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген опасается совместного с РФ расследования терактов на газопроводах, потому что тогда Москве станут известны подробности, которые навредят сотрудничеству с США или нанесут ущерб поставкам оружия Украине. Он отметил, что при этом Россия продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования взрывов на газопроводах.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 сентября сообщил, что постоянное представительство России в Организации Объединённых Наций запросило на 26 сентября заседание Совбеза по подрыву «Северных потоков». Он выразил надежду, что удастся вывести виновных на чистую воду.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.