Москва, 13 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На территории России были задержаны диверсанты, которые хотели взорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Turkstream.info «Турецкий поток»

«Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано. Хотели взорвать на нашей территории, на суше», — сказал Песков.

По его словам, это «посягательство на остающиеся в функциональном состоянии, полностью загруженные, работающие как часы маршруты».