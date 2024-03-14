Материалы с тегом «Северный поток-2»
Полянский заявил о возможности возобновления расследования по «СП»
Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 14 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Для России не было транспарентности в расследованиях...
новость часа
14 марта 2024
Совбез ООН обсудит расследование терактов на «Северных потоках»
Совет безопасности ООН обсудит 14 марта по запросу России вопрос о необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. «Четырнадцатого марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о...
новость часа
14 марта 2024
Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам на 400 млн евро
Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 млн евро к страховым компаниям из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе, сообщила 12 марта газета Financial Times. Иск был подан в феврале 2024 года. Ответчиками должны выступить...
новость часа
12 марта 2024
Во Франции обвинили США в причастности к подрывам «Северных потоков»
Западные страны не проводят расследование подрывов «Северных потоков», поскольку за диверсией на самом деле стоят Соединённые Штаты Америки и ряд стран НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. «Нет расследования, потому что виновник —...
11 марта 2024
Россия поднимет вопрос терактов на «Северных потоках» в Совбезе ООН
Россия планирует поднять вопрос терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. «Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия...
2 марта 2024
Захарова прокомментировала отказ Дании от расследования по «СП»
Решение властей Дании о прекращении расследования терактов на обеих нитках газопровода «Северный поток» подтверждает незаинтересованность в установлении настоящих заказчиков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова. «Решение датских...
28 февраля 2024
Эксперт объяснил отказ Дании расследовать подрыв «Северных потоков»
Датские власти прекращают расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с тем, что они, как и политические элиты других европейских стран, не решаются бросить вызов США. Ведь именно американские спецслужбы, вероятнее всего, стоят за подрывом, заявил ИА...
26 февраля 2024
ФРГ отреагировала на решение прекратить расследование терактов на «СП»
Немецкое правительство по-прежнему заинтересовано в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила 26 февраля на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. «Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия на...
26 февраля 2024
Сенатор объяснил остановку расследования терактов на «Северных потоках»
Руководство Дании закончило расследование терактов на «Северных потоках» под давлением Вашингтона. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. «Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы...
26 февраля 2024
Песков назвал абсурдом прекращение Данией расследования по «СП»
Ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об остановке расследований близка к абсурдной, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих...
26 февраля 2024
Полиция Дании остановила расследование терактов на «Северных потоках»
Полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Оснований для дальнейшего расследования нет, отметила полиция. «Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем полиция Копенгагена приостанавливает расследование...
26 февраля 2024
В Германии сообщили о раскрытии гостайны о судах НАТО у «Северных потоков»
В Германии при строительстве газопровода «Северный поток — 2» случайно раскрыли секретную информацию о районах действий подводных лодок НАТО в Балтийском море и количестве оружия на них, сообщает немецкая газета Bild. Речь идёт о секретной информации минобороны ФРГ, предназначенной строго для...
18 февраля 2024
Путин заявил о нежелании ФРГ запустить сохранившуюся нитку «СП»
Для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя, но Германия этого не хочет, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале. «В конце концов, всё зависит только от решения правительства Германии. Вентиль...
18 февраля 2024
Сеймур Херш заявил, что посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону
Американский журналист и автор расследования о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш в беседе с «РИА Новости» заявил, что посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. «Я, конечно, посмотрел интервью», —...
новость часа
10 февраля 2024
В бундестаге заявили о необходимости запуска «СП-2» ради безопасности ФРГ
Германия только выиграет, если Россия будет поставлять газ по неповреждённой нитке «Северного потока — 2», заявил 9 февраля замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст. Комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что...
9 февраля 2024
Путин заявил о готовности России поставлять газ по трубе «СП-2»
Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока ― 2». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин. «Северный поток ― 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу Мы готовы...
9 февраля 2024
Путин: у ЦРУ нет алиби на момент взрыва «Северных потоков»
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы США. В ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, российский президент ответил смеясь. «Вы, конечно», — не раздумывая сказал Путин...
9 февраля 2024
Совбез России назвал изначальную цель Швеции в расследовании подрывов «СП»
Отказ Швеции от расследования взрывов на «Северных потоках» ожидаем, её целью изначально было скрыть реальные обстоятельства теракта, сообщили 8 февраля в Совете безопасности России. «Там и дальше вовсю будут тянуть время, выдумывать самые фантастические версии», — заявили в Совбезе. Подрыв...
8 февраля 2024
Захарова объяснила решение Швеции по расследованию терактов на «СП»
Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», опасаясь раскрыть правду. Об этом на брифинге 7 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Что же это за одно оставшееся логическое объяснение...
7 февраля 2024
ФРГ отреагировала на решение Швеции завершить расследование теракта на «СП»
Заявление Швеции о прекращении расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Германии приняли к сведению. Берлин по прежнему заинтересован в раскрытии этого преступления, заявил 7 февраля на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт...
7 февраля 2024