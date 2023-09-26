Вашингтон, 26 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена решила устроить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за опасений потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешёвого российского газа, сообщил 26 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

Иван Шилов ИА Регнум

«Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине», — заявил он.

Публицист отметил, что подрыв газопроводов произошёл из-за страха Белого дома о том, что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её обширных и недорогих природных ресурсов.

«И, таким образом, последовал главный страх: что Америка потеряет свое давнее первенство в Западной Европе», — написал он.

Также Херш сообщил, что американцы, причастные к подрыву «Северных потоков», сразу ликвидировали все следы проведения этой операции. По его словам, вся информация набиралась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями. А после завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, чтобы их не смог раскопать специальный прокурор или историк.

Он также подчеркнул, что американская администрация выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки, а также решила, что сможет легко отрицать свои причастность к инциденту.

Тем временем стало известно, что страны Европы отказали в 13 из 15 запросов России по «Северным потокам». Уточняется, что в исполнении 13 запросов было отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (если запрашиваемая сторона полагает, что выполнение просьбы может нанести ущерб безопасности, суверенитету, общественному порядку или другим существенно важным интересам её государства), а также по формальным основаниям.

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген опасается совместного с РФ расследования терактов на газопроводах, потому что тогда Москве станут известны подробности, которые навредят сотрудничеству с США или нанесут ущерб поставкам оружия Украине. Он отметил, что при этом Россия продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования взрывов на газопроводах.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности. В Германии, Дании и Швеции не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Херш ещё в марте опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джо Байден. По мнению публициста, он дал команду на подрыв зарядов.