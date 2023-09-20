Стокгольм, 20 сентября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Власти Швеции намерены завершить расследование по теракту на «Северных потоках» до конца 2023 года. Об этом 20 сентября сообщили СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Мы надеемся вскоре завершить расследование, но всё ещё многое нужно сделать, в ближайшие четыре недели ничего не произойдёт», — процитировало агентство Reuters шведского прокурора Матса Люнгквиста.

Теракт на «Северных потоках» произошёл в сентябре 2022 года, когда серия взрывов разрушила нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти стран начали совместное с Германией расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности.

Американский портал The Grayzone сообщил, что для подрыва якобы можно было не использовать много взрывчатки, так как ключевую роль могло сыграть давление в трубопроводах. Опубликованные изданием кадры последствий теракта якобы указывают, что основные повреждения вызвал именно быстрый выброс газа, находящийся под чрезвычайно высоким давлением. Однако директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов подчеркнул, что трубопровод делается из настолько прочной стали, что внутреннее давление никак не могло на него повлиять.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский позднее сообщил, что российская сторона запросила на 11 июля новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков». Он отметил, что правительство Британии запросило пригласить для отчёта представителей Германии, Дании и Швеции. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися ему украинским лидером Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер предположил, что за атакой стоит Украина. Он также заявил, что не верит, что Украина сможет вернуть Крым, и признался, что в США неофициально выступают за установление режима прекращения огня, но не за мирные переговоры.