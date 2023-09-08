Армения и Азербайджан вновь оказались на грани войны. Вооружённые силы Азербайджана активно стягивают к границе с Арменией бронетехнику и артиллерию. Наблюдатели обращают внимание, что на технику нанесены знаки быстрого опознавания в виде перевёрнутой буквы «А» (∀), что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД и Минобороны Азербайджана заявляют о том, что армянские войска нарушают условия соглашения о прекращении огня. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Азербайджан готовит новые военные провокации против Нагорного Карабаха и Армении — эти заявления активно транслируют западные СМИ, например французский канал France 24.

В Сети публикуются многочисленные видеоролики, свидетельствующие о концентрации азербайджанских войск сразу на нескольких участках границы: в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также у границ региона Сюник на юге Армении. Поясним — выход азербайджанских войск к армянской границе в этом районе стал возможен по результатам Второй карабахской войны. Тогда, напомним, НКР лишилась так называемого пояса безопасности — занятых армянскими силами районов вокруг Нагорного Карабаха, которые прикрывали и армянскую границу.

Ряд источников утверждает, что именно здесь, у границ Сюника, может начаться новая военная операция азербайджанской армии с целью занять стратегически важный район Сюникского, или Зангезурского коридора. В этом регионе узкий участок территории Армении протяжённостью в 40 км отделяет большую часть Азербайджана и Нахичеванский анклав (у которого есть граница с Турцией).

Коридор раздора

Азербайджанская сторона настаивает на создании сухопутного маршрута между Азербайджаном и Турцией. Такой маршрут по сути упоминался в московском заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года. Девятый пункт договорённости гласит: Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью с последующим выходом в Турцию. Это возможно собственно через армянскую территорию вдоль иранской границы. Но на деле Зангезурский коридор остаётся на бумаге — есть опасность, что Азербайджан начнёт пробивать его силой.

В условиях охлаждения отношений между Ереваном и Москвой (а в пользу этого свидетельствуют и заявленные на сентябрь армяно-американские учения, и отзыв постпреда Армении при ОДКБ) Армения может остаться один на один в противостоянии с Азербайджаном и Турцией.

Но, похоже, в противостоянии за Сюникский коридор планирует принять участие ещё одна региональная держава — Иран, которая в армяно-азербайджанском противостоянии традиционно поддерживает Армению.

Иранское телевидение опубликовало видеоролик, призывающий поддержать территориальную целостность Армении. Ролик содержит кадры с ракетных учений иранской армии и намекает на возможность оказания военной помощи Армении. Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не допустят военного вторжения на армянскую территорию.

Иран может решиться на превентивный ввод войск

Для Ирана существование Сюникского (Зангезурского) коридора, контролируемого Арменией, стратегически важно, поэтому Тегеран будет стремиться не допустить военной операции Азербайджана и Турции, сказал ИА Регнум военный эксперт, иранист Юрий Лямин.

«Сюникский коридор важен для Ирана, так как он связывает основную часть Армении с Ираном, — пояснил эксперт. — Более того, через Армению пролегают торговые маршруты к портам Грузии. Поскольку Иран находится под мощным санкционным давлением, правительство страны заинтересовано в максимальном разнообразии доступных транспортных коридоров. Если будет угроза захвата Азербайджаном указанной Сюникской области Армении, то Иран вполне может пойти на превентивный ввод войск».

Также в Тегеране выступают против создания на своих северных границах единого турко-азербайджанского альянса, который может угрожать уже непосредственно безопасности страны. На севере Ирана проживает большое количество этнических азербайджанцев, среди которых сильны сепаратистские настроения. Поэтому Иран будет стремиться не допустить создания единого тюркского фронта.

Тем более что Азербайджан не сможет самостоятельно вести боевые действия против Ирана. Однако на пути ввода иранских войск на территорию Армении существует ряд проблем.

Обратится ли Пашинян к аятолле

«Скорее всего, одного ввода иранских войск хватит, чтобы остановить потенциальные боевые действия в том районе, так как Азербайджан вряд ли захочет открытого конфликта с Ираном из-за этого», — отмечает Лямин.

Другое дело, что для ввода иранских войск потребуется официальное обращение властей Армении. То есть обращение премьера Никола Пашиняна или де-юре главы Армении, президента Ваагна Хачатуряна к руководству Ирана: духовному лидеру аятолле Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси. А вот будет ли оно в таком случае — это ещё большой вопрос, отмечает Лямин.

«Пашинян очень активно пытается привлечь западных посредников, которые вряд ли примут иранское вмешательство. Так что им придётся выбирать: иранская помощь здесь и сейчас или устные гарантии от Запада», — указывает эксперт.

В принципе, Иран также может обойтись без прямого вмешательства в конфликт «на земле», задействовав свой ракетный и авиационный арсенал, рассуждает востоковед.

«Я очень сильно сомневаюсь, что Азербайджан пойдёт на открытый военный конфликт с Ираном ради Сюника», — полагает Лямин.

Во-первых, это все-таки международно-признанная территория Армении, что само по себе заставляет Азербайджан более осторожно действовать, пояснил эксперт.

Во-вторых, в Баку должны опасаться перерастания ситуации в масштабный конфликт с Ираном, так как азербайджанская нефтегазовая инфраструктура очень уязвима для ударов со стороны Ирана.

«Азербайджан, конечно, тоже может нанести болезненные уколы с помощью имеющихся ракет и БПЛА, но ударные возможности Ирана просто несопоставимо больше», — добавляет эксперт.

Зангезурский блицкриг

Азербайджан может решиться на полномасштабную военную операцию в Сюникском коридоре только при одном условии, полагает эксперт. Это условие — быстрота. Если за короткий промежуток времени регион будет занят азербайджанскими войсками, Иран будет поставлен перед свершившимся фактом и жесткой реакции со стороны Тегерана уже не последует. Возможно, что именно к такому варианту развития событий — к блицкригу — готовятся в Анкаре и Баку, не исключает Лямин.

С другой стороны, отмечает Лямин, не исключено, что передислокация азербайджанской армией отдельных соединений к границе с Арменией является демонстрацией силы.

Эксперт напомнил, что Азербайджан уже не раз после войны 2020 года прибегал к силовому давлению на Армению, чтобы склонить Ереван к уступкам, в том числе территориальным.

«Азербайджан обладает очень значительным военным преимуществом над Арменией, и поэтому он может выбирать различные варианты действий, — отметил востоковед. — То есть может быть демонстрация силы в виде учений, может быть ограниченная военная операция в каком-то конкретном районе и так далее. Потенциально Азербайджан может попробовать провести и более масштабную короткую операцию, прощупывая границы возможной реакции России и Ирана. В рамках подготовки к предстоящей, более масштабной интервенции».

Прямое столкновение исключено, прокси-война вероятна

Крупные региональные державы — Турция и Иран — пока не демонстрируют готовности к открытой войне. 3 сентября прошли переговоры между главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абделлахианом и его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Обе стороны выразили свою приверженность к миру, однако Иран в очередной раз дал понять, что не допустит захвата Сюникского коридора.

«Мы приветствуем переговоры между Ереваном и Баку и не примем никаких геополитических изменений в регионе и блокирования существующего транзитного маршрута в регионе», — заявил Абделлахиан.

В ближайшие годы прямой вооружённый конфликт между Турцией и Ираном маловероятен, полагает Лямин. Но при этом обе страны могут оказывать военную помощь своим союзникам, так что угроза начала опосредованной войны по-прежнему остаётся.

«Иран и Турция не заинтересованы в прямом конфликте друг с другом, так как там у обеих сторон и без того проблем хватает. Кроме того, они не хотят рвать достаточно тесные экономические связи. Но вот на пять лет вперёд я бы поостерегся загадывать. Слишком много различных факторов, которые могут за это время измениться».

В краткосрочной перспективе Азербайджан может рассматривать возможность проведения локальной военной операции, намереваясь занять часть территории непризнанной НКР или спорных районов на границе с Арменией, подчеркивает Лямин.

В случае, если Армения, Россия и Иран не смогут повлиять на ситуацию, в дальнейшем может планироваться более масштабная война, которая не оставит в стороне крупных региональных игроков.