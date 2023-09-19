Баку, 19 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Баку пригласил представителей армянского населения Нагорного Карабаха на встречу в Евлахе. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Айк Арутюнян/РИА Новости Степанакерт

«Администрация президента Азербайджанской Республики в очередной раз приглашает представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, на встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве подчеркнули, что мирное населения и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются обстрелам. Целью Вооружённых сил Азербайджана являются исключительно военные объекты.

Как передавало ИА Регнум, позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет вмешиваться в ситуацию в регионе. После этого в Ереване началась акция протеста, обстановка на которой стала накаляться к вечеру. В результате столкновений сотрудники полиции в Ереване начали применять светошумовые гранаты против протестующих, собравшихся у здания правительства Армении.