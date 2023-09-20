Степанакерт, 20 сентября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении аппарата президента Арцаха, распространённом инфоцентром республики, сообщил портал «Новости Армении».

РИА Новости/Ваган Степанян/PAN Photo

Отмечается, что договорённости о полном прекращении боевых действий достигли при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Военные действия прекращаются с 13:00 20 сентября.

Также в числе договорённостей: вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооружённых сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформирование и полное разоружение военных армии обороны Нагорного Карабаха, вывод тяжёлой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что в результате боевых действий, по состоянию на 19 сентября, погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения. По данным армянских СМИ, в Нагорном Карабахе пострадали более 200 взрослых и 12 детей. При этом в Степанакерте сообщали о пяти погибших и 80 раненых, из которых 15 — мирные жители.

В свою очередь, Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

Минобороны Азербайджана 20 сентября заявило об успешном продолжении локальных антитеррористических действий в Карабахе. По данным ведомства, в результате боевых действий уничтожили боевые позиции и военную технику, принадлежащую формированиям ВС Армении.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.

11 января 2021 года Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхстороннее заявление о разблокировке транспортных коммуникаций между республиками и Нагорным Карабахом.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

При этом в начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации между двумя республиками. Путин 12 сентября заявил о несостоятельности претензий Армении к России, поскольку Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.