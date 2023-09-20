Баку, 20 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Азербайджан подготовил план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом 20 сентября в ходе брифинга сообщил помощник президента страны Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Айк Арутюнян/РИА Новости Степанакерт

Он уточнил, что работу над документом вели соответствующие ведомства.

Гаджиев заявил, что в Баку приняли все меры для минимизации жертв среди мирного населения.

Советник главы республики также добавил, что Азербайджан получил гарантии того, что армянские формирования разоружат, а военную технику передадут Баку.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве заявили, что мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не обстреливают, а целью Вооружённых сил Азербайджана являются исключительно военные объекты.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что в результате боевых действий погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения.

По данным армянского агентства «Арменпресс», в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли семь мирных жителей Нагорного Карабаха. Среди пострадавших три женщины и двое детей.

Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Договорённости о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября достигли при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана подтвердило прекращение огня в Карабахе.

Администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения региона для обсуждения вопросов реинтеграции. Она состоится в Евлахе.