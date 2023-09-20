В том, что Азербайджан сейчас заберет весь Карабах, практически никто не сомневается. Даже в самой Армении. Как так получилось? Это плоды той стратегии, которую избрали в Баку с подачи очень умных «иностранных советников» более года назад.

Иван Шилов ИА Регнум

Стратегия общей скупки («заливания деньгами») наиболее крупных СМИ и блогеров была скорректирована в пользу более сложного инструментария и продуманного целеполагания.

В чем эта стратегия заключается?

Во-первых, это постоянные и успешные информационные провокации, направленные против Армении, — от работы банальных ботоферм до гораздо более глубоких и эффективных кейсов. Почти как украинское ЦИПсО, но более тонко.

Проводились эти операции как в самом Азербайджане и Турции, так и в соседних государствах — в России и на всем постсоветском пространстве. И что более всего интересно — в самой Армении.

Одной из частных целей подобной работы было и остается понижение информационного и репутационного влияния лидеров армянской диаспоры в России, как внутри самой России, так и в Армении. Российская диаспора армян за последние два года во многом потеряла как возможность влиять на события в Армении (попытки сформировать единую оппозицию Николу Пашиняну были полностью провалены), так и утратила многие лоббистские возможности в диалоге с высшим политическим руководством России.

Азербайджанское информационное лобби также эффективно играет на антиармянских настроениях внутри России. В отличие от Второй Карабахской войны (2020 год) никто из российских медийных тяжеловесов или военкоров не поддерживает армянскую сторону сегодня.

Другая цель информационной работы Баку сводилась к подспудному навязыванию мысли о том, что Нагорный Карабах рано или поздно будет для армян утерян.

Это реализовывалось как регулярным нагнетанием страстей (провокации, угрозы и пр.) вокруг части Карабаха, оставшейся армянской, и как следствие — наступление «усталости» от этой темы у армянского сообщества.

Был также реализован и метод пряника (не только кнута): на всех уровнях (не только информационном) предлагались и озвучивались сценарии экономически выгодного сосуществования Еревана с Анкарой и Баку в случае разрешения всех территориальных споров и деблокады Армении.

Во-вторых, новая стратегия Баку характеризуется постоянным «прощупыванием красных линий».

По всей линии соприкосновения Армении и Азербайджана происходят постоянные вооруженные провокации. В случае отсутствия равносильного ответа азербайджанская сторона каждый раз позволяет себе большее. Из приграничных Азербайджану Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей (о Степанакерте вообще молчим) происходит значительный отток населения. Фактически идет обезлюживание территории.

И тут мы отчетливо фиксируем для себя еще один вывод по текущему конфликту — одним Карабахом дело не ограничится. Но об этом чуть позже.

Третьим и самым ярким направлением новой стратегии Баку был кейс с блокадой Нагорного Карабаха. Она осуществлялась на протяжении 10 месяцев силами азербайджанских «экологов», которые перекрыли Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую армянский анклав в Нагорном Карабахе с остальной Арменией.

Конечно, у этой стратегии значительное количество направлений, и далеко не все они имеют отношение к текущему обострению и «конттеррористической операции» Вооруженных сил Азербайджана. Хотя бы потому, что, повторюсь, среди ее целей не только полное возвращение Нагорного Карабаха, но и другие территориальные претензии к Армении.

Учитывая то, что российский миротворческий контингент имеет формальные обязательства по обеспечению безопасности населения на спорных территориях, Россия автоматически становится мишенью при реализации этой стратегии.

Дополнительно возникает «украинский фактор», который нельзя не учитывать.

Речь идет о полной солидаризации украинских и азербайджанских националистов с началом СВО. Это также проявляется на официальном уровне полной поддержкой официальным Киевом всех действий Баку. Участие азербайджанских добровольцев на украинской стороне в вооруженном противостоянии против России — факт, имеющий место и до сих пор малоизученный.

И тут мы подходим к одному из главных вопросов. А кто стоит за этой стратегией? Кто подталкивает Баку к эскалации на Южном Кавказе?

Очевидный ответ — Турция, но он справедлив лишь отчасти. Реальным автором этой игры на Кавказе, как и столетия тому назад, являются британцы. Именно они способствуют консалтинговому и технологическому обеспечению этой стратегии. Они же являются авторами в главных ее частях.

И цель у них в отличие от Азербайджана одна — противодействие России в регионе (и не только здесь, но и по всему периметру границ — от Прибалтики и Украины до Центральной Азии).

Благо к этому у них есть весь необходимый инструментарий — исторический опыт, квалифицированная команда и современные технологии. Одним из маркеров британского следа является политика ведущих британских СМИ (BBC, Financial Times, и другие) в освещении ситуации в регионе, явная антироссийская риторика, контрастирующая даже с американскими СМИ.

Вполне возможно, что у Великобритании и США разные цели в регионе, исходя из особого влияния армянского лобби в Штатах.

Цель Азербайджана в отличие от британцев напрямую не направлена против России и более вариативна — создание Туранского коридора через Армению. Мечты об общетюркском единстве, вживленные в свое время теми же британскими спецслужбами в Турцию в 70-х годов с целью противостояния СССР, сегодня обретают второе дыхание.

Что характерно, идеи «Большого Турана» наиболее популярны именно на постсоветском пространстве (Азербайджан, отдельные страны Центральной Азии) внутри самой России (Татарстан и особенно среди крымских татар), но не в Турции. Всем известно, что Реджеп Эрдоган реализует в своей внешней политике прежде всего неосманский вектор и идеи панисламизма, показательно стараясь не задевать интересы России.

Процесс создания экстерриториального коридора через Армению подконтрольного турецкой стороне имеет несколько сценариев. В том числе с поглощением ряда областей самой Армении и возможным вооруженным противостоянием с Ираном.

Политические основания для реализации этого сценария закладываются дипломатией Баку уже давно. Речь идет о настойчивых переговорах по возвращению азербайджанцев, проживавших на территории Армянской ССР (речь идет о сотнях тысяч граждан).

Если Пашинян останется у власти, то этот сценарий реализуем в среднесрочной перспективе (2–3 года).

Успех Вооруженных сил Азербайджана сегодня и реализация будущих экспансионистских сценариев Баку бьет по интересам России, и не только в этом регионе. Получается, что государство, чья территория не получила официального международного признания и на территории которого находятся российские миротворцы, может и должна быть возвращена с помощью военной силы.

На наших глазах рушится целый конгломерат непризнанных территорий, относительно успешно устоявшийся благодаря усилиям Москвы еще с 2000-х годов. Прежде всего речь идет об Абхазии и Приднестровье. Мало кто знает, но у Нагорного Карабах и этих непризнанных / частично признанных образований имеются договоры о взаимном признании суверенитета. И, например, житель Тирасполя имеет формальное право безвизового посещения Степанакерта по паспорту Приднестровская Молдавская Республики. И так далее. Ситуация также бросает тень и на Южную Осетию, и на вновь присоединенные территории.

Реализация этого сценария создаёт далекоидущие негативные последствия как во внешнеполитической, так и во внутриполитической сферах.

1. Риск перехода боевых действий на территорию Армении, после чего образуется развилка — или распад ОДКБ, или большая война на Кавказе (с участием Турции и Ирана как минимум).

2. Рост пассионарности среди тюркских народов: как азербайджанской и других диаспор, так и коренных народов в национальных республиках Российской Федерации. И то и другое обернется значительным ростом числа межнациональных конфликтов.

При этом мы оказались в ситуации, когда любое вмешательство Москвы в текущий конфликт в целях отстаивания сугубо своих геополитических интересов может обернуться катастрофическими последствиями. Единственный рабочий вариант в этой развилке — укрепление союза с сильным региональным игроком, которым является Иран.