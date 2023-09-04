Кандидатура нового министра обороны Украины Рустема Умерова в многочисленных публикациях по поводу кадровой перестановки рассматривается в основном линейно, исходя из официальной биографии и того факта, что этот не слишком публичный крымский татарин давно «в обойме». И попал туда прямиком из незарегистрированного «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, признанная в РФ экстремистской), вошедшего в союз с западноукраинским национализмом еще в начале двухтысячных.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Будучи причастным к финансированию и деятельности «Меджлиса» по линии семьи, являясь помощником его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности, Умеров был обкатан в политике совершенно сознательно. Он, что называется, «кадровый офицер», специально взращенный для этой работы еще с того момента, когда наш герой попал в Крымскую гимназию-интернат для одарённых детей в с. Танковое Бахчисарайского района.

Ряд источников упоминает якобы имевший место инцидент, когда турецкие медиа запрашивали Умерова на предмет его связей с FETO, движением исламского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, причисленным к террористическим организациям Турцией, Пакистаном, Северным Кипром и Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Однако вряд ли настоящая турецкая пресса не знала, что FETO с 2002 года была в тактическом союзе с Партий справедливости и развития нынешнего президента Эрдогана. Именно благодаря этому ПСР показала беспрецедентный в истории Турецкой Республики результат, трижды по итогам выборов сформировав правительства в 2002, 2007 и 2011 гг. Благодаря Эрдогану движение Гюлена получило влияние в турецкой полиции и судебной системе, сотни сторонников одного из самых влиятельных мусульман в мире были назначены на должности в правительстве.

Свое влияние движение Гюлена использовало для активной работы в сфере образования, оно имело частные школы и университеты более чем в 180 странах. А в упомянутой гимназии, основанной в 1993 году, преподавателями даже по состоянию на осень 2014 года работали граждане Турции. Но если танковская гимназия даже и входила в орбиту Гюлена, то плодами её работы пользуется Эрдоган.

Нынешнего кандидата в украинские министры можно увидеть на фотографиях с официальных встреч турецкого президента с главой крымскотатарского «Меджлиса» Мустафой Джемилевым. А встреч таких было много, и тут следует отметить, что прочная связь Турции с крымскими татарами в принципе заслуживает внимания. Там они — политический фактор, весом в несколько миллионов (разные источники показывают цифру в 3-6 млн) человек.

Кадр из видео После провала военного переворота 15 июля демонстранты в Стамбуле «вешают» чучело Гюлена

На территории Турецкой Республики исторически живет больше кырымлы, чем в самом Крыму. До начала XX века они иммигрировали оттуда подсчитанными шестью волнами, основные из которых случились после присоединения южных земель к Российской империи в 1783 году, после Крымской войны 1853–1856 годов и после русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Около 20 тыс. человек переселилось в Турцию из Крыма даже в 2022 году.

Татары играли весьма значительную роль в общественно-политической, экономической и культурной жизни Османской империи, занимали высокие посты в структуре государственного управления, в среде духовенства, их представители известны достижениями культуре и науке.

Так что нет ничего удивительного, например, в том, что Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет, руководители национальной партии «Милли фирка», претендовавшей в годы Гражданской войны на автономию Крыма, учились и жили в Турции. Весной 1918 года Сейдамет вернулся в оккупированный германской армией Крым и стал министром иностранных дел в Крымском краевом правительстве генерала Матвея Сулькевича («Сулейман-паши»). Татарин по происхождению, Сулькевич немедленно наладил дипотношения со Стамбулом, рассчитывая под его крылом провозгласить независимость Крыма. А своего министра отправил с дипломатической миссией в Берлин. Туда же Сейдамет и турецкоподданный журналист Мустеджиб Улькюсал ездили в 1942 году, настаивая на создании в Крыму национального крымскотатарского правительства.

Собственно, особое отношение к крымским татарам (как и в принципе к мусульманам) со стороны гитлеровской Германии было продиктовано желанием понравиться Турции, подогреть пантюркистские настроения. В Первую мировую она была союзницей. Во Вторую немцы хотели того же, понимая, что у Турции остаются свои собственные интересы, идущие из тех времен, когда Чёрное море было внутренним водоемом Османской империи.

Такие интересы существуют доныне, как и тема автономии Крыма, проводниками которой были и остаются крымские татары. Турция продвигала её и в 30-е годы при большевиках, и в 90-е при Украине, когда юный Рустем Умеров учился в гимназии, а татары возвращались из Средней Азии и покупали дома на деньги, которые «Меджлис» брал у турок.

Еще в начале двухтысячных автор лично фиксировал турецкое телевещание на полуостров, где на турецком языке аудитории доводились базовые политические тезисы «чей Крым». Впоследствии Мустафа Джемилев и его коллеги стали «проукраинской партией» в том смысле, что преследовали общую цель с бандеровской Галичиной: устранить влияние России и взять Крым под контроль. Под чей — стороны планировали решить позже, а в 2014 году татары поддержали Майдан и активно включились в борьбу «за украинский Крым».

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Мустафа Джемилев

А когда эта борьба была проиграна, руководство «Меджлиса» перебралось в Киев, где уже была по умолчанию принята цель движения крымских татар — создание национальной территориальной автономии этнократического характера. Крым заочно «Меджлису» «подарили». А потому он хранит верность киевскому режиму и крымские татары, по сути, являются единственным национальным меньшинством в стране, имеющим право на публичные языковые и культурные проявления.

При этом тесные связи у этого лобби сохраняются как с Турцией, так и с суннитскими государствами Ближнего Востока. Умеров тоже сделал карьеру не где-нибудь, а в компании мобильной связи Life:), принадлежащей турецкому оператору Turkcell. В Верховной раде Украины он являлся сопредседателем парламентских групп дружбы с Турцией и Саудовской Аравией. А сопровождал президента Зеленского к саудитам и его супругу во время визита в ОАЭ уже самостоятельно. Давние связи там налажены всё тем же Джемилевым, который передал их своему воспитаннику.

То есть, следуя общей логике, новый министр обороны зашел по квоте от старых соратников по борьбе и символизирует главный интерес военных усилий Украины. Он же является и гарантией договоренностей по поводу того, кому будет принадлежать «украинский Крым» фактически. Можно констатировать глубокий реверанс в сторону Турции, которую по старой традиции хотят заполучить в союзники истинные хозяева украинской ситуации.

При этом г-н Умеров согласован и с ними.

Стипендиат «Программы обмена будущих лидеров» FLEX, финансируемой Госдепартаментом США, отбирался не просто так.

Из турецкой компании он шагнул на карьерную лестницу в системе украинской власти, по которой к 41 году дошагал до значительных высот. На кормление ему была выделена инвестиционная компания ASTEM, которая через фонд ASTEM Foundation финансировала украинскую программу «Новые лидеры», 10-месячную стажировку в Стэнфордском университете. Сайт программы сообщает, что в число преподавателей входят ведущие политологи, «которые проводят исследования в области демократии, развития и верховенства права»: Майкл Макфол, Ларри Даймонд, Фрэнсис Фукуяма, Анна Гржимала-Буссе, Эрик Йенсен. В основном — крупные специалисты по проблеме усмирения России.

Кадр из видео Аслан Энверович Омер Киримли

Любопытно, что указываемые всюду как места работы Рустема компании ICG Investments и iCapital аффилированы с ASTEM, главным советником и членом Консультативного совета которой является его уважаемый папа, Энвер Умеров, резидент г. Бока-Ратон, Флорида, США. А эта фирма имеет связь с флоридской компанией Surfside, принадлежащей старшему брату Рустема, одному из главных спонсоров «Меджлиса», Аслану Энверовичу Омеру Киримли.

Так что справится ли Умеров с обязанностями главы военного ведомства, вопрос не стоит.

Во-первых, он не очень переживает за результат. Во-вторых, министр в украинских реалиях — это в первую очередь коммуникатор, а владеющий английским и турецким, проверенный в переговорных группах Умеров говорить умеет. Полностью лояльный специалист в целом и не должен обладать какими-то специфическими знаниями в сфере управления госимуществом или армейским хозяйством.

Как и другие такие же агенты влияния (например, экс-премьер Арсений Яценюк), они передвигаются с должности на должность просто для получения опыта в новых условиях. А все необходимые решения им спускают сверху и помогают в реализации через институт помощников и советников, сопровождающих ключевые ведомства.

Вполне типичное кадровое решение для «независимой Украины», где наряду с видимой властью существует параллельная структура, регулирующая и направляющая. Рост её влияния только подтверждает тот простой факт, что все действия, предпринятые за последние годы, согласованы старшими товарищами и являются частью плана, не имеющего ничего общего с интересами собственно Украины. Так что это слово и в новой должности Рустема Умерова нужно рассматривать весьма условно.