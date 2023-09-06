Блинкен прилетел в Киев
Глава Госдепа Блинкен прибыл с визитом в Киев
Киев, 6 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. В Киев с официальным визитом прилетел американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщило 6 сентября украинское агентство новостей УНИАН.
JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Госсекретарь США Энтони Блинкен
О планах главы Госдепа отправиться в Киев накануне, 5 сентября, сообщили украинские СМИ.
На фоне визита в центре Киева перекрыли движение, сообщил Telegram-канал «Политика страны».
В предыдущий раз Блинкен посещал Киев в сентябре 2022 года. Также он приезжал на Украину в январе и апреле прошлого года.