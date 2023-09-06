Киев, 6 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. В Киев с официальным визитом прилетел американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщило 6 сентября украинское агентство новостей УНИАН.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

О планах главы Госдепа отправиться в Киев накануне, 5 сентября, сообщили украинские СМИ.

На фоне визита в центре Киева перекрыли движение, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В предыдущий раз Блинкен посещал Киев в сентябре 2022 года. Также он приезжал на Украину в январе и апреле прошлого года.