Киев, 6 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен провёл в Киеве встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщил 6 сентября глава МИД Украины в соцсети Х.

Telegram-канал МИД Украины Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище», — заявил Кулеба.

Совместное фото Блинкена и Кулебы также опубликовал украинский МИД в Telegram-канале.

«Мы полны решимости продолжать работать с нашими [украинскими] партнёрами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию», — процитировала заявление Блинкена на встрече с украинским коллегой газета The Washington Post.

Вечером 6 сентября глава Госдепа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен, прибывший 6 сентября в Киев, заявил, что США хотят, чтобы ВСУ одержали успех в контрнаступлении. По данным Госдепа, он планирует обсудить с украинской стороной меры Киева по противодействию коррупции.

США готовят новый пакет военной помощи Украине. В Кремле, комментируя эти планы Вашингтона и активность Госдепа, заявили, что США, несомненно, заинтересованы в продолжении вооружённого конфликта на Украине.

Однако несмотря на старания Штатов, на ход СВО поставки оружия не повлияют, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.