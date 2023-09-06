Киев, 6 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении украинской армии. Об этом 6 сентября заявил приехавший в Киев американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в МИД Украины, его слова привёл телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень обнадёживает», — сказал глава американской дипломатии.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон хочет, чтобы у Киева было всё необходимое для успеха в контрнаступлении, а также всё необходимое в долгосрочной перспективе для обеспечения «сдерживающего фактора» и сильных оборонных способностей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Глава государства отметил, что рассчитывает, что это украинское наступление и далее будет неудачным.

Позднее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне украинские войска потеряли свыше 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что в целях сокрытия провала наступательных операций ВСУ совершают атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.