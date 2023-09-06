Лондон, 6 сентября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Недавно назначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине. Он заявил об этом 6 сентября в эфире телеканала Sky News.

Global Look Press/UK Ministry of Defence

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал Шаппс.

Глава британского военного ведомства рассказал, что Challenger 2 подбили в зоне СВО российские артиллеристы, а затем они нанесли по боевой машине ещё один удар, когда украинские военные пытались её потушить. По его словам, шестерым членам экипажа танка из состава ВСУ удалось выжить.

Британские власти не собираются отправлять ВСУ новый танк вместо уничтоженного, отметил Шаппс, однако заверил, что будет на своём посту продолжать поддерживать Украину.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский военный эксперт Питер Сучиу написал, что Вооружённые силы уничтожат танки M1A1 Abrams производства США в зоне спецоперации, как они уже уничтожили британский Challenger 2. По словам специалиста, теперь минобороны Британии не сможет утверждать, что их технику не уничтожали на Украине.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 сентября сообщил, что российские военные уничтожили первый британский тяжёлый танк Challenger 2 украинских войск около села Работино на запорожском участке фронта. Он уточнил, что уничтоженный танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Позднее британское издание The Guardian написало, что Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября уничтожили на Украине в первый раз за 30 лет применения этой боевой машины.