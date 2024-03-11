Материалы с тегом «Госдепартамент США»
Британский аналитик рассказал о связи увольнения Нуланд с разгромом ВСУ
Решение об увольнении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд приняли после того, как Россия разгромила украинскую армию во время прошлогодней попытки широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал 10 марта британский аналитик Александр Меркурис в интервью...
11 марта 2024
В США собрались отправить морпехов в Гаити
В США собрались отправить морскую пехоту в Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщило 9 марта издание Marine Corps Times. «Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который имеется у министерства обороны, если Госдеп запросит...
9 марта 2024
СМИ сообщили о планах США увеличить число дипломатов на Украине
Государственный департамент Соединённых Штатов Америки планирует расширить штат посольства на Украине, направив в республику несколько десятков дипломатов. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Foreign Policy. «Госдеп США планирует отправить несколько десяткой дипломатов в перегруженное...
9 марта 2024
Уходящую в отставку Нуланд сравнили с покидающей тонущий корабль крысой
Уход заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд с занимаемого поста говорит о скором окончании украинского конфликта. Такое мнение 8 марта высказал немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х. «Это явный знак того, что...
8 марта 2024
Госдеп: у Украины есть план, который приведёт к победе — 742-й день СВО
Наступивший, 742-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, заявившего на брифинге журналистам 5 марта, что у Киева якобы есть план, чтобы добиться победы на поле боя. Высказав уверенность, что в запасе у...
6 марта 2024
Военный эксперт рассказал, о каких «сюрпризах» ВСУ говорил Госдеп
Украинские военные мало чем сейчас могут удивить российскую армию, но риски в любом случае сохраняются. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Васильев в интервью корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление официального представителя госдепа США о том, что киевский режим якобы заготовил...
новость часа
6 марта 2024
Песков отметил большую роль Нуланд в дестабилизации ситуации на Украине
Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине. Об том 6 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла...
6 марта 2024
Захарова назвала колоссальным вклад Нуланд в подрыв отношений России с США
Вклад уходящей с поста заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в подрыв российско-американских отношений колоссален. Об этом 6 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи. «Надо было на созидание...
6 марта 2024
В Госдепе заверили, что Украина заготовила военные сюрпризы для России
Военные сюрпризы заготовила Украина для России, и Соединённые Штаты ждут результатов их применения. Такое заявление сделал 5 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов. «Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы...
5 марта 2024
Госдеп США ввёл санкции против ВКС России
Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы России в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства. Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания...
5 марта 2024
Блинкен сообщил о скорой отставке Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие недели покинет пост. Об этом 5 марта сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Нуланд сама уведомила его о намерении уйти в отставку. «Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в...
5 марта 2024
В Госдепе заявили, что США не намерены отправлять войска на Украину
Соединённые Штаты Америки не намерены отправлять войска на Украину и повышать уровень боеготовности своих ядерных сил. Об этом в понедельник, 4 марта, в ходе регулярного брифинга заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер. «Мы не видим причин менять уровень...
5 марта 2024
Госдепартамент: Путин лично следит за Конгрессом США
Президент России Владимир Путин лично следит за ситуацией с согласованием дополнительной помощи Украине Конгрессом США, заявил 29 февраля журналистам на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями Конгресса, когда...
новость часа
1 марта 2024
Эксперт рассказал, какой сигнал Путин дал США в своём послании
Соединённые Штаты Америки в реальности игнорируют готовность России к переговорному процессу, пытаясь договориться исключительно в тех сферах, которые интересуют Вашингтон. Одновременно США ведут против России опосредованную войну на Украине. И это абсолютно неадекватный подход. Именно в этом...
29 февраля 2024
США не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие
США не располагают информацией, что Россия планирует применить ядерное оружие, заявил 29 февраля в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он. По словам...
29 февраля 2024
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье — Госдеп
Власти США призывают Кишинёв и Тирасполь совместно работать над устранением разногласий и пристально отслеживают действия российской стороны в Приднестровье. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы продолжаем призывать Кишинёв и Тирасполь работать вместе и...
новость часа
29 февраля 2024
В США исключили отправку на Украину своих войск и инструкторов
США не будут направлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях, а также инструкторов для обучения ВСУ, заявил 27 февраля на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. У представителя Госдепа спросили, могут ли заявления администрации США об отсутствии...
28 февраля 2024
Экс-чиновник Госдепа назвал безумием новые антироссийские санкции США
Власти США введением новых антироссийских санкций снова и снова повторяют одни и те же действия, надеясь получить результат и выказывая этим безумие. Такое мнение 24 февраля высказал экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден. «Какое...
24 февраля 2024
Путин преподал США урок истории на примере прадеда Блинкена, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин мастерски преподал госсекретарю США Энтони Блинкену урок истории, использовав слова последнего о бегстве его прадеда из России в 1904 году. Об этом 23 февраля написала турецкая газета DikGAZETE. Автор публикации напомнил, что президент России в беседе с журналистом...
23 февраля 2024
Блинкен заявил о несогласии со словами Лулы да Силвы о геноциде в Газе
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обозначил своё несогласие с его сравнением действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью...
22 февраля 2024