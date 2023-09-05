Выдвижение обвинений и последующий арест олигарха Игоря Коломойского — событие из категории давно ожидаемых. «У меня было сорок фамилий, у меня было семь паспортов», как в песне Высоцкого, — это про него, причём почти буквально. Паспортов у него как минимум три (он гражданин Украины, Кипра и Израиля, плюс ВНЖ в Швейцарии). Ордера на арест Коломойского выданы США (2020) и Россией (2022). С 2021 года он и его семья под санкциями США.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ещё в 2017 году Высокий суд Лондона опубликовал решение о всемирном аресте активов Коломойского и его бизнес-партнёра Геннадия Боголюбова. Тогда же он сбежал с Украины в Швейцарию. Оттуда, опасаясь запроса на экстрадицию от США, в Израиль. Но даже эту страну ему пришлось оставить, хотя считается, что она не выдаёт своих граждан.

В 2019 году олигарх вернулся домой, только уже не на Украину Порошенко, из которой уезжал, а на Украину Зеленского. Последний считался его креатурой: шоу и сериалы команды теперь уже президента годами крутились на принадлежавшем Коломойскому канале 1+1, люди из окружения бизнесмена сопровождали комика во время выборов и после них. Тем забавнее, что Зеленский его в итоге и арестовал. Хотя это, конечно, не было его собственным решением.

Поделили по-братски

«Олигарх» — слово для постсоветского пространства привычное. Только вот не везде оно имеет одинаковое значение.

Если по размеру капитала украинские крупные бизнесмены никогда не могли тягаться с российскими, то по степени влияния они были вне конкуренции. Олигархат на Украине — это примерно как российская «семибанкирщина» 90-х. Только не на три-четыре года, как в России, а на несколько десятилетий.

Если постараться не слишком углубляться в подробности, то основной расклад сложился во времена Леонида Кучмы, на президентство которого пришёлся период приватизации. Ещё со времён УССР в республике сложились два крупных управленческих клана — донецкий и днепропетровский. К последнему принадлежал и сам Кучма, поэтому логично, что именно выходцы из этих кланов в итоге приватизировали наиболее привлекательные активы. И речь не только о промышленности.

В донецком клане после ряда громких убийств в середине 90-х центральную роль начал играть Ринат Ахметов. В днепропетровском выдвинулись т. н. группа «Приват» (Коломойский с партнёрами), Леонид Кучма и его зять Виктор Пинчук. По сути, это и есть люди, в интересах которых проводилась большая приватизация.

Поскольку один из её участников имел серьезную политическую крышу, остальным также пришлось укреплять свои позиции в политике, вкладываясь в партийные проекты. В итоге приватизация затронула не только заводы и пароходы, но и систему власти целиком.

Даже после ухода Кучмы с поста президента ничего существенно не изменилось: кланы продолжали «бодаться» друг с другом за власть и собственность. Кто контролирует больше депутатов и возьмёт под контроль больше ключевых постов в правительстве, тот сможет создавать комфортные условия своему бизнесу. Или пакостить конкуренту.

Показательно, что ни Ахметов, ни Коломойский долгое время сами не занимали постов во власти, хотя Ринат Леонидович попробовал поработать народным депутатом. И быстро потерял к этому интерес. Зачем такая суета, если даже с президентом они были на равных? А то и круче. Тот же Янукович стал президентом при активной поддержке Ахметова и всего донецкого клана, известного в то время как Партия регионов. Значило ли это, что Янукович «главнее» Ахметова? Абсолютно нет.

President.gov.ua Пётр Порошенко

В то же время группа «Приват» во время приватизации точечно отхватила ГОКи с марганцевой рудой и заводы, производившие ферросплавы. А позднее в рамках единого проекта они скупали профильные активы в других странах (Грузия, Гана, США, Австралия), и в итоге в хорошие времена под «приватовским» контролем находилось 15% общемировой (!) добычи марганцевой руды. То есть влияние украинских олигархов выходило далеко за границы Украины. Внутри же они управляли ситуацией так, как этого требовал текущий интерес, создавали и обнуляли партии, принимали любые необходимые законы.

А это из года в год всё сильнее раздражало США, имевшие на эту страну свои планы.

Конец мелкой игры

Взглянем на ситуацию со стороны.

Вы годами работаете с украинской оппозицией, пытаясь так или иначе качественно изменить всю политику государства, и внутреннюю, и внешнюю. Наконец, в 2014 году всё получилось. Но тут откуда ни возьмись вылезает Коломойский и становится председателем Днепропетровской ОГА, проще говоря, губернатором. Он мало того что никак не подконтролен новому президенту Порошенко (обычно это вертикаль главы государства), но ещё и поставил своих людей главами четырех областей, где располагались ключевые активы группы «Приват». А это уже худо-бедно пятая часть Украины. И не самая худшая часть.

В общем-то, нынешние перемены в жизни Игоря Валерьевича были заложены во времена, когда он противостоял Порошенко. Олигарх «в законе» пытался заставить жить по-своему того, кто в принципе привык стоять над законом. В этой непростой схватке Коломойский и решил: если не получается переиграть президента — значит, пришла пора президента поменять.

И поменял.

Только вовремя не сумел осознать, что его игра уже слишком мелкая. В процессе упомянутого противостояния шел более крупный процесс. Государство стремительно теряло остатки какой-либо суверенности, переходя под ручное управление «западных партнеров». Соответственно, все его активы перестали рассматриваться как внутренний ресурс. Теперь это был ресурс хозяев. Украина успела оказаться в залоге у США. Слабый, податливый президент отлично вписался в новые реалии жизни.

Одним из итогов противостояния Коломойского с властью Майдана стала национализация «Приватбанка», причём с большим минусом для государства. Минус оценивается в 10 млрд долларов, по крайней мере на такую сумму поданы иски в Великобритании, США, Израиле и на Кипре. Однако это уже не потери бюджета. Это потери хозяев. Тот, кто кидает Украину на деньги, тот на самом деле кидает Америку, которая должна компенсировать свои затраты на украинский проект.

А затраты только в части военной помощи оценивается в 100 млрд долларов, из которых 60 дали США.

Они сыграли с украинскими олигархами в ту же игру, в которую те привыкли играть с другими, думая, что ухватили бога за бороду. Украину они рассматривали как ресурс, какие-то «интересы государства», «национальная гордость» или «развитие общества» даже никогда не обсуждались всерьез. Они были больше этого государства и тасовали людские жизни, как колоду карт. Теперь эти мелкие, с точки зрения американского капитала, бизнесмены сами стали частью колоды, которую тасуют другие.

И обижаться не на кого: тот же Коломойский сделал немало, чтобы это стало возможным.

В 2020–2021 годах Зеленский ещё мог тянуть резину, издавать антиолигархические указы, которых олигархи не сильно-то и боялись. Теперь же, когда страна прочно вошла в чужой план и стала расходником в большой игре, никаких поблажек быть не может. Как и олигархической вольности. Ахметов выводит бизнес в Европу, его вечный оппонент знакомится с удобствами СИЗО, куда его, по иронии судьбы, отправил собственный шут.

Согласно бытующей легенде, одна из любимых поговорок Коломойского звучит так: «Жизнь как супермаркет. Бери всё, что хочешь, но касса — впереди». Подошла его очередь.