В ряде регионов России возник дефит вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 — «Спутник V». Это грозит остановкой прививочной кампании, что особенно неприятно перед возможным третьим пиком пандемии. Все дело в том, что российским властям и бизнесу пока не удалось в существенной степени масштабировать производство вакцин против коронавируса. Сложности масштабирования связаны в том числе и с тем, что в России не производится необходимое оборудование для наработки вакцин (или не производится в достаточном количестве), а за рубежом спрос на это оборудование (биореакторы и прочее) просто огромен.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

В Великом Новгороде вакцина от коронавируса закончилась 10 марта, а уже 18 марта запасы оказались исчерпаны и по всему региону. Первую прививку успели сделать 22 тысячи человек, а новые поставки ожидаются «в конце недели» (до 21 марта). «Все, кто уже записался на вакцинацию, будут внесены в лист ожидания и приглашены на прививку, как только вакцина поступит в регион. Сейчас начата запись на месяц вперед», — сообщали ранеев областном правительстве.

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В Якутии израсходованоуже99,5% всей поступившей вакцины от коронавируса. Поступило 56 412 доз, первый компонент получили 55 597 человек. Поставкиновойпартии вакцины ожидаются после 22 марта.

В Ленинградской области осталось 2% доз вакцины. Нехватка вакцины может полностью остановить прививочную кампанию, отметили вкомитете по здравоохранению. С начала массовой вакцинации врегионбыло поставлено 60 322 комплекта вакцины «Спутник V», привито 59 134 человек. Точная дата и объемновойпоставки пока неизвестны.

Mzdrav.rk.gov.ru Вакцина от коронавируса

Первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в более чем 30 пунктах вакцинации в Петербурге. Новая поставкаожидается такжедо концатекущейнедели (до 21 марта), точные сроки и объемв комитете по здравоохранениюне называют. Ранеенесколько прививочных пунктов в торговых центрахгородаприостановили вакцинацию первой дозой препаратаиз-за нехватки компонентов.

Однако есть и хорошая новость — сегодня в Петербургэкстренно поступила партия вакцины от коронавируса объемом 15,3 тыс. комплектов доз.

ЖителейМурманской области предупредили, что прививку от коронавируса, возможно, придется отложить. Поставки ожидаются «в ближайшее время». В региональном оперативном штабе отметили, что«в связи с высокой заинтересованностью северян в ближайшие дни может наблюдаться временная нехватка свободных слотов для записи на прививку». Если запись будет недоступна, нужнозаписаться в лист ожидания через регистратуру поликлиники. Кроме того, вероятны переносы уже записанных на первичную вакцинацию граждан на более поздний срок. Новые заявки на получение вакциныуже направлены в Минздрав.

В Вологодской области такжеиспользовали почти всю вакцину. Всего поступило 36 812 доз. первым компонентом привиты 35 483 человека. Новую партию ждутдо конца недели (до 21 марта) — ниточные сроки, ни объемнеизвестны.

В Алтайском крае из-за дефицита вакцины резко снижены темпы прививочной кампании. По данным на 19 марта, за последние сутки прививки сделали всего лишь 503 человека, тогда как днём ранее число привитых составило 2147. 18 мартастало известноо временном прекращении работыпередвижных пунктов по вакцинации.

Заканчивается вакцина и в Забайкалье. Вправительстверегиона отмечают, что готовы выдерживать заданные темпы вакцинации (75 тысяч человек в месяц), но отсутствие препарата не дает такой возможности. Точного графика поставок нет. Вочереди на портале Госуслугстоят более2 тысяч человек, еще около30 тысяччеловек должны привиться на своих предприятиях.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

В Ростовской области из 109 тысяч доз осталось менее 3000. Из-за отсутствия препарата «Спутник V» вобластном центревременно прекратили работу два мобильных прививочных кабинета. До конца недели в регионе ждут новую поставку, но в объёмелишь 23 тыс. доз.

В Томской области вакцина от COVID-19 израсходована на 99%. Вакцинацияпервымкомпонентомприостановлена ипродолжится при поступленииновойпартии — ориентировочно в конце марта 2021 года. Врегиональном департаменте здравоохранения обещают, что все желающие привиться обязательнополучат такую возможность. Первую прививку сделали более 34 тысяч человек, а в очереди на вакцинацию — около 45 тысяч человек.

ВПензенской области из-за дефицита вакцины прививочная кампания также приостановлена. В минздраве региона отмечают, что дефицит связан с тем, что вакцина «проходит очень тщательный контроль». В ближайшие дни ждут новых поставок, причемколичество прививочных пунктовпредполагают увеличитьдо 100 и доставлятьпрепаратв том числев фельдшерско-акушерские пункты.