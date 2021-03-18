Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:26 — REGNUM В Ленинградской области осталось всего 2% из более чем 60 тыс. доз вакцины от коронавируса, поступившей в регион за время массовой вакцинации. Нехватка вакцины может полностью остановить прививочную кампанию. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала массовой вакцинации в Ленинградскую область было поставлено 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Привито в регионе за это время 59 134 человек, что составляет 98% от поставки. В том числе вакцинированы 2916 медицинских работников, 1982 работника образования, 794 работника органов соцзащиты, 690 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 33 120 человек (56% от всех привитых), — уточнили в комздраве Ленобласти. — В предыдущие сутки привито 3468 человек, в том числе 1792 человека закончили вакцинацию».

В ближайшее время регион ожидает поступления новой партии вакцины от коронавируса, однако точная дата и объем поставки пока неизвестны.

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