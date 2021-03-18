Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM В более чем 30 пунктах вакцинации от коронавируса в Петербурге полностью закончился первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Более 90 других пунктов продолжают прививать горожан, в том числе первым компонентом препарата. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Первая часть вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ведомстве уточнили, что в настоящий момент в поликлиниках города в наличии есть 29 079 доз вакцины.

«Новая поставка — до конца недели», — отметили в комздраве. Точные сроки и объем поставки не называются.

Напомним, с 16 марта несколько прививочных пунктов в торговых центрах Петербурга приостановили вакцинацию первой дозой препарата от коронавируса из-за нехватки компонентов. Однако все они продолжают прививать второй дозой горожан, которые уже получили первую дозу и выдержали перерыв в 21 день.

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