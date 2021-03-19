Барнаул, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 19 марта 76 796 жителей Алтайского края вовлечены в кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Причем, за последние сутки прививки сделали всего лишь 503 человека, тогда как днём ранее число привитых составило 2147 человек за сутки. Это связано с дефицитом препарата: 18 марта о временном прекращении работы передвижных пунктов по вакцинации от коронавируса в Барнауле известил минздрав региона.

Читайте также: На Алтае возник дефицит вакцины от COVID-19

Также известно, что 28 826 человек в крае получили первую прививку и 47 970 человек полностью привиты.

Всего в Алтайский край поступило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. На 19 марта среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 072 человека, +33 за сутки) и ОРВИ (26 143 человека, +73 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом