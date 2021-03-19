Пенза, 19 марта 2021, 13:03 — REGNUM Глава минздрава Пензенской области Александр Никишин заявил об отсутствии новых партий вакцин от COVID-19. Свои комментарии по этому поводу он озвучил в эфире регионального телеканала накануне.
Всего вакцинацию от коронавируса прошли 42 тыс. человек, завершили иммунизацию 24 тыс. пензенцев, уточнил Никишин. К концу марта в Пензенскую область должна поступить ещё одна — «ЭпиВакКорона». Она не требует такого жесткого соблюдения хладовой цепи, как «Спутник V», поэтому количество прививочных пунктов может возрасти до 100, препарат доставят даже в фельдшерско-акушерские пункты, добавил глава ведомства.
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ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области число инфицированных, по информации на 19 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 755 человек. Накануне заболевание подтвердились у 111 пензенцев. Выздоровели всего 37 035 пациентов.
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