Пенза, , 13:03 — REGNUM Глава минздрава Пензенской области Александр Никишин заявил об отсутствии новых партий вакцин от COVID-19. Свои комментарии по этому поводу он озвучил в эфире регионального телеканала накануне.

« В течение этой недели, действительно, вакцины у нас не было. Связано это с тем, что она проходит очень тщательный контроль. Причем двойной, тройной контроль, потому что требования жесточайшие. Нам обещают, что наработка этой вакцины и контроль завершается к концу этой недели. Нам обещают сегодня-завтра возобновить поставку. Вот эти пять дней мы имели ограничение доступа, но сейчас этот вопрос уже решается в связи с выходом вакцины, которая прошла соответствующий контроль », — отметил министр.

Всего вакцинацию от коронавируса прошли 42 тыс. человек, завершили иммунизацию 24 тыс. пензенцев, уточнил Никишин. К концу марта в Пензенскую область должна поступить ещё одна — «ЭпиВакКорона». Она не требует такого жесткого соблюдения хладовой цепи, как «Спутник V», поэтому количество прививочных пунктов может возрасти до 100, препарат доставят даже в фельдшерско-акушерские пункты, добавил глава ведомства.

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ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области число инфицированных, по информации на 19 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 755 человек. Накануне заболевание подтвердились у 111 пензенцев. Выздоровели всего 37 035 пациентов.

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