Мурманск, , 19:30 — REGNUM Мурманская область испытывает дефицит вакцины от COVID-19 — жителей региона предупредили, что прививку, возможно, придется отложить.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, Мурманская область ожидает очередных поставок вакцины уже в ближайшее время.

«В связи с высокой заинтересованностью северян в вакцинации от COVID-19 в ближайшие дни может наблюдаться временная нехватка свободных слотов для записи на прививку. Если запись через портал «Госуслуги» или региональный портал будет недоступна, необходимо записаться в лист ожидания через регистратуру поликлиники. Вероятны переносы уже записанных на первичную вакцинацию граждан на более поздний срок», — сообщили в штабе.

Заявки на получение вакцины с учетом потребности жителей направлены в Минздрав РФ.