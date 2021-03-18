Томск, , 15:35 — REGNUM На данный момент в Томской области спрос на вакцину от коронавируса превышает предложение, сообщили ИА REGNUM 18 марта в региональном департаменте здравоохранения.

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Оставшаяся в регионе вакцина от COVID-19 израсходована на 99%. Все дозы расписаны по людям, записавшимся на прививку. Вакцинация вторым компонентом продолжается.

Как уточнили в департаменте, вакцинация первым компонентом продолжится при поступлении очередной партии вакцины.

В депздраве заверили, что все желающие привиться жители региона обязательно будут привиты. На сегодняшний день на вакцинацию записались около 45 тысяч томичей. Очередная партия «Гам-КОВИД-вак» ожидается ориентировочно в конце марта. Поставка других вакцин в регион пока не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прививку от COVID-19 сделали 34 507 человек. Двумя компонентами привиты 20 695 человек.

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