Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области осталось около 3 тыс. компонентов вакцины от коронавируса из более чем 109 тыс. поставленных доз препарата «Спутник V». Об этом свидетельствуют статистические данные о ходе вакцинации на Дону, передаёт ИА REGNUM 18 марта.

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"На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделал 106 101 человек, за сутки — 1 250. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 63 153 человека, за сутки — 2 499», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за весь период Ростовская область получила немногим более 109 тыс. доз вакцины от COVID-19. Из-за отсутствия препарата «Спутник V» в Ростове-на-Дону временно прекратили работу два мобильных прививочных кабинета. До конца текущей недели в регионе ждут новую поставку вакцины в объёме 23 тыс. доз.

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