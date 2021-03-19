Якутск, , 11:37 — REGNUM В Якутии израсходовано 99,5% всей поступившей вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего республику поступило 56 412 доз вакцины. Первый компонент препарата «Спутник V» получили уже 55 597 человек, вторую вакцину — 39 245 человек.

После 22 марта ожидаются поставки очередной партии вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край поступило всего более 53 тыс. доз вакцины от коронавируса. До 21 марта ожидается поступление ещё 1500 доз «Спутник V», а до конца марта — 15 тыс.