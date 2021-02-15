Темпы распространения коронавирусной инфекции в России постепенно снижаются, однако всё ещё находятся на весьма высоком уровне, примерно соответствующем показателям конца сентября 2020 года, когда в стране нарастала вторая волна эпидемии.

17 марта 2021 года, впервые с октября прошлого года, в России было выявлено менее 9 тыс. новых случаев заражения в сутки. Более тысячи новых случаев в сутки фиксируется в Москве, около тысячи — в Санкт-Петербурге. Суточная смертность от ковида пока не даёт поводов для оптимизма, а общее число смертей, вызванных болезнью, приближается в РФ к ста тысячам.

Как считают специалисты, единственный надежный способ ускорить спад эпидемии, сохранить здоровье и жизни людей — массовая вакцинация населения до уровня, обеспечивающего защиту уже с помощью коллективного иммунитета.

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