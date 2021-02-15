В Курганской области за сутки выявлено 46 носителей коронавируса
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрирован в Кургане, сообщает 17 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 47 случаев.
В Астраханской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 17 марта подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 618 человек.
В Центре Алмазова в Петербурге выписали последнего ковид-пациента
Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге возвращаются к плановой работе — последнего пациента с коронавирусом здесь выписали 15 марта. О восстановлении штатной работы 17 марта сообщили в пресс-службе федерального медицинского учреждения.
Эпидемиолог сказал, когда привиться от энцефалита после вакцины от COVID-19
Сделать прививку от клещевого энцефалита можно не ранее чем через месяц после завершённой вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Специалист отметил, что вакцинированным от COVID-19 жителям допустимо ставить прививку от энцефалита лишь через месяц после того, как человеку введут второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Такие же правила действуют и в обратном направлении (поставить вакцину от COVID-19 стоит не раньше чем через месяц после прививки от энцефалита)
В Астраханской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области 17 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 790 положительных результатов исследования.